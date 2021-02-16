В регионах Украины компании-прокладки закупают дешевый газ из хранилищ и перепродают людям втридорога, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В регионах Украины компании-прокладки закупают дешевый газ из хранилищ и перепродают людям втридорога, - Тимошенко (ВИДЕО) В регионах Украины компании-прокладки закупают дешевый газ из хранилищ и перепродают людям втридорога, - Тимошенко (ВИДЕО)

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о новом изобретении украинской власти, которое призвано увеличить цену на газ в платежках украинцев в среднем до 10 грн за один кубометр, а также какие партии не готовы проголосовать за то, чтобы дешевый газ украинской добычи продавался населению.

Нардеп заявила, что в каждой области созданы компании-прокладки, которые покупают дешевый украинский газ по стоимости закачки и продают населению с накруткой в среднем от 9,6 до 10 грн за кубометр голубого топлива, информирует enovosty.com/news.

«Мы взяли платежки людей по всей Украине и посмотрели как насчитывают цену в платежках. Мы обнаружили вещи, которые для нас стали сюрпризом. В каждой области созданы от 2 до 5 посредников по торговле газом. Это не простые компании. Это компании, которые получили доступ и разрешения покупать дешевый газ украинской добычи у НАК «Нафтогаз», а потом перепродавать людям по 9-10 грн за кубометр. Оцените, какая красота игры», — отметила Тимошенко.

Так, по словам, Тимошенко сегодня был объявлен перерыв в заседании Верховной Рады и все руководители фракций были ознакомлены с этими фактами, а также предложено всем проголосовать за законопроект 4680, который направит дешевый газ украинской добычи на потребности людей, а также позволит продать людям импортный газ из хранилищ по низкой цене летней закупки, включив надбавку за доставку и транспортировку.

Также Тимошенко задается вопросом, кто определяет компании, которым предоставляется право покупать дешевый газ в Укргаздобыча и продавать людям вдвое-втрое дороже, а также кто делит доходы от подобных ценовых манипуляций.

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По словам нардепа, сегодня не хотят поддержать этот законопроект фракции «Голос», «ЕС» и «Слуга народа».

По словам Тимошенко, в четверг лидеры фракций соберутся снова на рабочее совещание, чтобы определить день, когда в ВР будут рассмотрены вопросы связанные с тарифами.

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