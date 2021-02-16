Поднимем коммунальные и сразу раздадим украинцам короткостволы, — Качура о законе об оружии (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Поднимем коммунальные и сразу раздадим украинцам короткостволы, - Качура о законе об оружии (ВИДЕО) Поднимем коммунальные и сразу раздадим украинцам короткостволы, - Качура о законе об оружии (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему считает закон о легализации огнестрельного оружия полностью лоббистским, а также что по этому поводу думает Президент Зеленский.

Качура убеждён, что закон о легализации оружия не своевременен и «проталкивается» в стенах парламента лоббистами, которые заинтересованы в том, чтобы оружие в Украине было легализовано, информирует enovosty.com/news.

По словам, нардепа, данная законодательная инициатива должна быть частью большого и системного закона, который будет детально проработан, и будет учитывать много юридических и правовых аспектов, а легализация огнестрельного оружия — это только часть большого законопроекта.

Кроме того Качура убеждён, что Президент Зеленский также не поддерживает данный законопроект и считает его в полной мере не проработанным и несвоевременным. По словам Качуры, об этом сам Зеленский написал под петицией к данному закону на своём сайте.

Качура подчеркнул, что этот законопроект не об обороте оружия, а о легализации оружия. Именно легализация — является основной и конечной целью авторов и лоббистов данного закона.

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Качура убеждён, что данная законодательная инициатива не встретит поддержку в сессионном зале и законопроект будет отправлена на доработку в профильный комитет.

«Тут все очень просто, такого рода законопроекты надо прорабатывать системно, с широким обсуждением. А так просто, приносить в зал с просьбой проголосовать в первом чтении, а во втором доработаем…. Вы представляете, какой в обществе будет шквал. Во время тотального обнищания, когда коммунальные растут, вот давайте ещё раздадим всем короткостволы и всё будет отлично», — резюмировал нардеп.

Напомним, Комитет Верховной Рады рекомендует принять законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов (№4335).

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Кроме этого, Комитет согласовал и одобрил ещё один законопроект №4336 , согласно которого вносятся изменения в Кодекс админнарушений и Уголовный кодекс.

Согласно нормам закона гражданина могут лишить права владения оружием от 3-х до 5-им лет или до 10 лет в случае систематического нарушения порядка пользования.