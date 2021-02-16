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Нацполиция блокировала деятельность группировки, которая обкладывала «данью» бизнесменов

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Харьковские полицейские блокировали группировку, которая обкладывала "данью" бизнесменов

Преступную деятельность группировки разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно со следователями Лозовского райотдела полиции под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, на территории района действовала группа лиц, которая запугиванием заставляла предпринимателей платить им деньги за спокойное ведение бизнеса. Суммы ежемесячных платежей колебались от 10 до 15 000 гривен.

Оперативники и следователи установили, что организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники взял двух человек с криминальным прошлым.

В понедельник, 15 февраля, полицейские при силовой поддержке спецназовцев полиции особого назначения задержали организатора и одного из участников группы после получения ими «дани», которую собрали местные предприниматели — 10 000 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения ими от предпринимателя 10 000 гривен.

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В ходе проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли оружие, кастет, стилет, финские ножи, нунчаки, удостоверение журналиста, средства в разной валюте на общую сумму 184 000 гривен и «черновые» записи. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 17

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