Кубань — украинский остров свободы: В Раде ярко «потроллили» Россию (ФОТО)

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В Раде говорят, что Кубань может стать украинским "островом свободы"

Несколько депутатов от «Европейской солидарности» в Верховной Раде сегодня отметили День независимости Кубани – российского региона, который был создан украинскими казаками. Депутаты надели тематические футболки с надписью «Кубань». Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики, информирует enovosty.com/news.

«Друзья, сегодня отмечаем День независимости Кубани … Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань – это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия – это «тюрьма народов», то Кубань станет нашим «островом свободы». Ждем в семье вольной, новой», – написал Гончаренко.

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