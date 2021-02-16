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Игорь Чаленко: «Нам необходимо бороться со взяточничеством как частью коррупционной пирамиды»

Главная » Последние новости » Новости общества » Игорь Чаленко: "Нам необходимо бороться со взяточничеством как частью коррупционной пирамиды"
 
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Скоро украинцы смогут сообщать о взятках на специальном портале

С вопросом относительно эффективности данной инициативы для борьбы со взяточничеством «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что нам необходимо бороться со взяточничеством как составной частью существующей коррупционной пирамиды, которая разъедает наше общество на протяжении десятков лет

«Мы прекрасно понимаем, что во взятке всегда есть две заинтересованные стороны. Одна сторона, которая дает взятку, таким образом хочет обойти закон, и есть вторая сторона, которая ее принимает. И сегодня, конечно же, нам необходимо бороться со взяточничеством как составной частью существующей коррупционной пирамиды, которая разъедает наше общество на протяжении десятков лет. Но в то же время необходимо не допустить создания искусственного механизма, когда по уведомлениям о псевдовзятках могут пострадать чиновники, которые не прибегали к вымогательству. А просто таким образом оппоненты, например, решили убрать их с должности.

Поэтому с информационной точки зрения, данное нововведение неплохое, поскольку позволяет правоохранительным органам обратить внимание на того или иного чиновника. Но в то же время надо понимать, что сообщения о взятке абсолютно недостаточно для открытия уголовного производства и его логического завершения в виде передачи дела в суд. Необходимо получить официальное доказательство. А официальное доказательство — это или видеофиксация или дальнейшая спецоперация правоохранительных органов.

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И мы должны понимать, что это коснется, скорее всего, нижнего и среднего звеньев чиновничьей пирамиды. И очевидно, что здесь никоим образом не пострадают топ-коррупционеры», — сообщает Игорь Чаленко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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