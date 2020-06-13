Курьез дня: в сети появилось смешное видео российских «Спасателей Малибу»
Пользователей сети насмешило видео на котором спасатели в Сочи продемонстрировали свои "профессиональные" навыки
Видео разместил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.
«Пока получается так себе, надо еще потренироваться», — прокомментировал видео журналист.
🏊 Спасатели в Сочи продемонстрировали свои профессиональные навыки. Пока получается так себе, надо еще потренироваться.
Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 13 juin 2020
«Спасатели Малибу уже не те»; «На борту можно написать Роскосмос и ничего не изменится»; «Так и живёт Святая Русь»; «Блин, они даже в штиль тонут»; «Шансов- ноль»; «Кругом профессионалы!))», — иронизируют пользователи.