Опасное приземление: американские пилоты посадили самолет на обледеневшую полосу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Опасное приземление: американские пилоты посадили самолет на обледеневшую полосу (ВИДЕО) Опасное приземление: американские пилоты посадили самолет на обледеневшую полосу (ВИДЕО)

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Лайнер компании American Airlines прилетел в аэропорт в то время, когда там бушевала непогода. Ему пришлось совершать посадку на полосу, покрытую льдом.

Воздушное судно, совершавшее рейс Гринсборо (Северная Каролина) – Чикаго (Иллинойс), попало в сложные погодные условия во время посадки, информирует enovosty.com/news.

Самолет авиакомпании American Airlines во время приземления уперся своим крылом в землю. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка телеканала ABC 11 Андреа Блэнфорд. Она также обнародовала видео опасной посадки.

Во время приземления пилоты столкнулись с непогодой. В Чикаго разбушевалась снежная буря, а полоса приземления покрылась слоем льда. Из-за этого самолет некоторое время просто кружился над аэропортом.

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В итоге, пилоты все же приняли решение приземляться здесь. Они повторно зашли на посадку. Лайнер сел на землю довольно жестко. К тому же он выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.

В видеоролике можно заметить, как воздушное судно скользит по земле и соприкасается крылом с полосой. К счастью, никто не пострадал из-за такой жесткой посадки.