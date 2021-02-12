Instagram будет блокировать аккаунты: подробности

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Instagram будет блокировать аккаунты за оскорбительные сообщения

Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram будет блокировать аккаунты тех пользователей, которые отправляют оскорбительные сообщения или делают посты, разжигающие ненависть, информирует enovosty.com/news.

Ранее за подобные нарушения сеть Instagram блокировала на некоторое время отправку сообщений. Теперь же в Instagram сообщили, что будут принимать более серьезные меры, а именно «отключать учетную запись».

В материале уточняется, что речь идет об оскорблениях, расистских и антисемитских высказываниях, а также прочих нарушениях правил, передает kommersant. В Instagram добавили, что отключат также новые учетные записи, созданные для обхода ограничений на отправку сообщений.

Также соцсеть продолжит удалять аккаунты, созданные только для отправки оскорблений. В период с июля по сентябрь 2020 года соцсеть приняла меры по 6,5 млн случаев разжигания ненависти в Instagram, в том числе в личных сообщениях, 95% из них были обнаружены до того, как кто-либо сообщил об этом.

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