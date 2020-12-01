РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

01.12.2020 г.
23:55"Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ
18:29Олег Голубенко: "Для получения ПДЧ в НАТО Украине необходимо урегулировать ситуацию с Крымом и Донбассом"
14:45В декабре украинцев ждут серьезные погодные качели
10:23В Украине пересчитали пенсии
09:18В Украине планируют строить новейшую больницу
08:49ЕС готовит новые санкции
08:29В ГУР сообщили, какая численность российских оккупационных войск в ОРДЛО
Все новости общества

Аналитика

01.12.2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку ...
30.11.2020

Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины

Итоги ноября: Прививка от кризиса, три орешка президента и платиновая карта США для Украины
На выборах в Соединенных Штатах Америки победил Джо Байден, мир с надеждой и опаской готовится к массовой вакцинации от коронавируса, а Украина обсуждает ...
30.11.2020

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Автомобильная отрасль в Украине требует особого внимания государства, поскольку одна из мощнейших отраслей украинского промышленного комплекса осталась ...

Последние новости

01.12.2020 г.
23:55 "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ
23:00 Медики озвучили пять ошибок, которые способствуют распространению COVID-19
19:17 Окружение Лукашенко после российской вакцины атаковал коронавирус
18:40 Масштабы впечатляют: Королеву Елизавету нагло "обчистил" буфетчик
18:34 Локдаун не спасет: Известный терапевт рассказала, когда в Украине закончится пандемия
18:29 Олег Голубенко: "Для получения ПДЧ в НАТО Украине необходимо урегулировать ситуацию с Крымом и Донбассом"
17:32 В Германии придумали трюк, чтобы перехитрить США и спасти "Северный поток-2". В чем хитрость
17:14 Копы на "фантомных" авто готовят облавы украинским водителям
16:54 Сегодня в Украине меняются зарплаты, пенсии и другие выплаты. Кто и сколько получит
16:27 СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика
16:25 Украинцы стали реже покупать легковые авто: статистика
16:07 Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой, который разгневал украинцев
16:00 Локдауну точно быть: Секретарь СНБО подтвердил информацию
15:00 ВВС Испании получили последние два самолета MQ-9A Block 5
14:45 В декабре украинцев ждут серьезные погодные качели
14:30 "Нет ничего военного": Украинскому бизнесу дали конкретные советы, как сделать существенный скачок вперед
14:06 Рада решила судьбу кассовых аппаратов. Кто должен их установить до конца года
13:51 СМИ: Оппозицию в Беларуси избивает родной дядя главы "Укравтодора" Кубраков
13:20 Врач-патологоанатом рассказала, как пораженные коронавирусом легкие уничтожают сами себя
13:00 ВВС Южной Кореи получили первые системы противоракетной обороны Cheongung-II
12:59 В США беспилотный вездеход MUTT успешно прошел испытания
12:30 В 18 областях Украины стартовала передача сельхозземель общинам
12:25 В Румынии нашли еще один таинственный обелиск
12:00 Эпидемиолог дала прогноз о распространении COVID-19 на новогодние праздники
11:58 НАТО усиливает поддержку Украины в Черноморском регионе
11:08 В Украине зафиксирован рост заболевших COVID-19
10:58 Ученые нашли способ превратить соленую воду в кислород
10:48 В Одессе археологи ищут легендарную Хаджибейскую крепость
10:23 В Украине пересчитали пенсии
09:18 В Украине планируют строить новейшую больницу
08:49 ЕС готовит новые санкции
08:29 В ГУР сообщили, какая численность российских оккупационных войск в ОРДЛО
08:10 В столице зафиксировали загрязнение воздуха
07:45 Украинские школьники создали "умную" маску, которая считывает симптомы COVID-19
07:30 Великобритания получила самые "продвинутые" вертолеты АН-64Е Apache (ФОТО)
07:18 На Житомирщине десантники провели боевые стрельбы (ФОТО)
07:15 Мокрый снег, дожди и минус: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни зимы
07:00 В Минздраве дали ответ, продлят ли карантин выходного дня
06:48 В Польше археологи обнаружили сенсационные находки
06:19 Топ-3 надежных бюджетных внедорожника
06:02 В Украине представили уникальный тип вооружения
30.11.2020 г.
23:20 В ботаническом саду Запорожья на одном дереве созрели лимоны и апельсины (ФОТО)
22:50 В Японии начали продавать очень реалистичные маски с лицами людей (ВИДЕО)
22:20 В ЕС из-за пандемии COVID-19 начался бум на старые бюджетные автомобили
20:01 Европа готовит новые санкции против РФ
19:16 В Европе снизилась заболеваемость COVID-19,– ВОЗ
18:26 Болезнь Путина: Президенту РФ стало плохо во время поездки в Саров, – источник
18:00 Раздор в ОПЕК обрушил цены на нефть
17:21 Реакция на нарушение налогового законодательства будет очень жесткой, - новый глава ГФС Дмитрий Сосинович
17:19 Украинским водителям приготовили неприятный сюрприз
17:09 Важное открытие ученых: Коронавирус через нос попадает в мозг
16:44 Популярнейший курорт изменил правила посещения для украинцев
16:08 Украина пригласит Россию на площадку по деоккупации Крыма: В МИД поделились деталями
15:35 100-процентная эффективность: В США сделали громкое заявление о новой вакцине от COVID
15:19 Сегодня решится вопрос: Появилось важное заявление по полному локдауну в Украине
15:17 Турция изменила правила для туристов
14:39 Новые вертикальные поручни посреди вагона в метро удивили киевских пассажиров (ФОТО)
14:20 Через пару месяцев его не будет: Украина может решить вопрос Приднестровья, - военный эксперт
14:18 Стало известно о самоубийстве охранника Путина прямо в Кремле. В СМИ поделились деталями (ФОТО)
14:14 "Хороший тамада и конкурсы интересные": Владелец кафе "зарядил" активисту тортом в лицо
Все новости »

«Слуга народа»: в Сети появилось юмористическое видео о «высоких отношениях» Зеленского и МВФ

Главная » Последние новости » Новости общества » "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Наш реальный президент не унывает и настроен весело и очень бодро. В отличие от героя сериала "Слуга народа" Голобородько, он с надеждой смотрит в глаза МВФ, не забыв протянуть руку.

Кадр из сериала «Слуга народа»

Однако МВФ ответил ему так, как когда-то герой Зеленского в сериале «Слуга народа». А именно отправил по известному адресу…

Это же кино, которое многие украинцы немножко перепутали с реальностью. А реальность такова, что МВФ не будет предоставлять чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета Украины.

В сухом остатке, к сожалению, оптимизма мало: впереди суровая зима, в бюджете дыра как Марианская впадина, реалистичного бюджета на 2021 нет, на казначейском счету денег почти нет, незащищенные расходы не за что финансировать, транша МВФ тоже нет.

Зато президент Зеленский радостно объявляет флешмоб в поддержку малого и среднего бизнеса и предлагает делиться в соцсетях своими любимыми ресторанчиками и кафе.

И все бы ничего, и можно было бы с интересом наблюдать за этим экстремальным спектаклем, если бы не одно но … Мы с вами не просто зрители этого сюрреалистического действа, мы — участники этого грандиозного шоу «95-го квартала» в масштабе всей страны.

Подробности смотрите в юмористическом сюжете:


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1806

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Все статьи





Читайте также

Курьез: Белка объелась груш и стала звездой соцсетей
 Нетаньяху рассказал, как свободная экономическая зона с Украиной послужит на благо Израиля
Зеленский обратился к Венецианской комиссии
 Зеленский обещал «новые лица», но во власти оказались чиновники времен Януковича и Порошенко, - политолог Олег Постернак
Участница «Кто хочет стать миллионером» не знала, где находится Украина и потеряла все деньги (ВИДЕО)
 "Гулять, так гулять": карантин выходного дня высмеяли смешными фотожабами
Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа, - Зеленский

Армия

Зенитный ракетный комплекс С-125-2Д «Печора-2Д»
Зенитно-ракетный комплекс Sea Dart (Великобритания)
Беспилотный летательный аппарат Orbiter (Израиль)
Танк «Тирекс»
Вся армия    >>

Персоны

Тарута
Сергей
Кульчицкий
Станислав
Квиташвили
Александр
Ясеницкий
Юрий
Игоревич
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ

Шариковы с железной дороги


Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины (37408)

Стало известно, когда в Украину вернутся сильные снегопады (10458)

Які авто споживають найменше пального: Огляд ринку (8947)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 