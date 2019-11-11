В Украине снизились темпы инфляции, — Госстат

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине снизились темпы инфляции, - Госстат В Украине снизились темпы инфляции, - Госстат

Закрыть Отправить

В Госстате сообщили, что в Украине снизились темпы инфляции

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что в октябре 2019 года потребительские цены увеличились на 0,7% по сравнению с сентябрем 2019 года, в то время как в октябре 2018 года потребительские цены выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем 2018 года , информирует enovosty.com/news.

В Госстате также сообщили, что уровень потребительских цен в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,5%, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 4,2%.

Среди потребительских товаров больше всего подорожали фрукты, услуги железнодорожного пассажирского транспорта, горячая вода и отопление

Читайте: Рынок недвижимости: Цены на жилье в 2020 году вырастут на 10%

В то же время, значительно подешевели природный газ, яйца, машинные масла и топливо