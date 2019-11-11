СБУ разоблачила незаконные соцвыплаты боевикам так называемых «Л/ДНР»

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СБУ разоблачила незаконные соцвыплаты жителям ОРДЛО, среди которых были боевики так называемых «Л/ДНР»

СБУ разоблачила незаконные соцвыплаты жителям ОРДЛО. Среди получателей — боевики так называемых «Л/ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Харьковчанин, который несколько лет назад переехал из Луганской области, обманул государство на миллионы гривен. За вознаграждение он предлагал гражданам, которые постоянно проживают в ОРДЛО, незаконно оформить социальные выплаты.

Среди клиентов дельца были «мертвые души» и боевики террористических организаций.

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СБУ провела обыски у организатора схемы и его сообщников. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается.