Королевское семейство: принцесса Шарлотта показала публике язык, вместо приветствия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Королевское семейство: принцесса Шарлотта показала публике язык, вместо приветствия (ВИДЕО) Королевское семейство: принцесса Шарлотта показала публике язык, вместо приветствия (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Принцесса Шарлотта снова повеселила публику. Четырехлетняя наследница королевского престола показала публике свой язык после того, как Кейт Миддлтон попросила ее помахать ручкой.

Во время проведения Королевской регаты произошел веселый конфуз. Герцоги Уильям и Кейт взяли на соревнование двух своих детей: шестилетнего Джорджа и четырехлетнюю Шарлотту, информирует enovosty.com/news.

Принц и принцесса наблюдали за суднами своих родителей с борта яхты в сопровождении бабушки и дедушки (Кэрол и Майкл Миддлтон), а также друзей семьи.

После окончания соревнований, перед тем, как вручались награды, Миддлтон и Шарлотта оказались на виду у публики. Кейт попросила свою дочь помахать поклонникам рукой. Девочка отреагировала на такую просьбу очень нестандартно – она высунула язык и показала его поклонникам королевского семейства.

Читайте: Принцессе Шарлотте – четыре года: Кейт Миддлтон показала новые фото дочери

Толпа взорвалась бурными аплодисментами и эмоциями, а Кейт Миддлтон была смущена поведением маленькой принцессы и постаралась побыстрее увести ее от посторонних глаз.