«Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » «Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО) «Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО)

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Тысячи украинцев вернусь домой, правда не благодаря программе Кабмина «Украинцы возвращайтесь, страна вас ждет», а из-за карантина. Но поняв, что мосты и дороги строятся скорее в фантазиях премьера Шмыгаля и президента Зеленского, чем в реальности, и не дожидаясь окончательного завершения карантина, наши соотечественники штурмуют пункты пропуска на границе с Польшей. Стоят в длинных очередях за лучшей жизнью.

А государство? А государство тем временем придумало способ, как ободрать окончательно оставшихся соотечественников на родине. Обложить налогом так называемые «итальянские бусы», которые уже много лет возят передачи от заробитчан их семьям. Колбасы, сыры, кофе, деньги…, информирует enovosty.com/news.

Уже сейчас, под предлогом карантина, пограничники перерывают вещи и выбрасывают то, что им кажется лишним. Явно намекая на мзду. Но это ведь капля в море. А вот обложить мздою бусики — это уже другое дело.

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Государство решило, шо пора поделиться. И вот первый крупный инцидент произошел вчера на КПП «Тиса», на границе между Украиной и Венгрией. Проезд перекрыли водители «итальянских бусиков», которые уже на границе узнали, что неофициальный тариф таможни изменился с 500 евро за бус до 1000 евро. И водители решили, что это слишком.

Годами они платили нелегально 500 евро за бус, а сейчас цену хотят повысить. А если не хочешь платить неофициально 1000 евро, тогда предлагают растаможивать товар официально, по евро за кило.

Инициатива была от губернатора Закарпатья Алексея Петрова, который приказал создать мобильные группы реагирования, которые должны проводить осмотр бусиков. Он считает, что нужно легально завозить весь товар и платить рыночную цену за растаможку. Нечего этим заробитчанам шиковать.

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Но почему так вдруг? Может потому, что сейчас идет неофициальная торговля между водителями и таможней за нелегальную мзду, которую хотят повысить до 1000 евро за бус? Водители уверяют, что тогда не выгодно будет ездить, поскольку за такую ​​ходку они зарабатывают не более 1-2 тыс. евро.

Заробитчане возмущены, поскольку этими бусами передают домой семьям, еду и деньги, чтобы хоть как-то компенсировать свое отсутствие и помочь выжить своим родным. Люди не понимают, почему государство, которое не способно обеспечить их работой и достойным заработком, заставив за копейки работать за границей, сейчас запускает свои руки в их карманы, пытаясь забирать у их семей тот мизер, который им остается.

Уже прослеживается странная тенденция государства относительно заробитчан и неудержимое желание взять под жесткий контроль финансовые потоки. Такое впечатление, что казнокрады почувствовали дефицит в собственных карманах из-за карантина и падения экономики. И решили собирать налоги там, где никогда не собирали.

Премьер с энтузиазмом торгует возможностью выехать за границу для наших соотечественников и под эгидой борьбы с коронавирусом пытается ограничивать конституционные права на свободное передвижение. Мотив понятен, ведь ежегодно именно благодаря тем, кто тяжело, за копейки работает на полях, свинофермах и заводах за рубежом и передает деньги, Украина в целом получает до 16 миллиардов долларов в госбюджет.

Но какое отношение ко всему этому имеет Зеленский, Шмыгаль и вся эта «зеленая команда»?

В конечном счете, на КПП «Тиса» ситуацию с водителями бусиков удалось урегулировать. Пока, более менее мирно. Но зная нашиш чиновников, инцидент не исчерпан. Продолжение следует …