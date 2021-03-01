Рабинович разгневал украинцев, опубликовав карту Украины без Крыма

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Депутат от ОПЗЖ опубликовал карту без аннексированного полуострова

Один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма. Депутат поделился иллюстрацией из Московского Комсомольца. На этот факт обратили внимание другие депутаты и общественные деятели. В частности, об этом написал экс-депутат Сергей Лещенко, которого после этого Рабинович заблокировал, информирует enovosty.com/news.