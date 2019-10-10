Синоптики: Выходные порадуют украинцев невероятно теплой погодой

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В субботу и воскресенье в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Бабье лето охватит всю страну.

Как передает Укргидрометцентр, на выходных страна окунется в бабье лето по полной. В некоторых уголках Украины в дневное время воздух прогреется до +23 градусов, информирует enovosty.com/news.

Довольно комфортной окажется погода и завтра, 11 октября. В пятницу синоптики еще местами прогнозируют переменную облачность. На юге и востоке в последний день рабочий недели могут даже пройти дожди. На остальной части страны осадков не предвидится. Ветер будет юго-западным (скорость – 5-10 м/с).

11 октября днем в среднем по стране потеплеет до +13…+18 градусов. Самой же лучшей погода будет на юге – столбики термометров поднимутся до +20. В ночное время по Украине синоптики прогнозируют +4…+9 градусов.

В субботу, 12 октября, а также воскресенье, 13 октября, погода еще улучшится. Днем в первый выходной день будет, преимущественно, солнечно и до +18 градусов выше ноля. На Одесщине, Закарпатье и Прикарпатье – до +21.

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В воскресенье бабье лето станет более ощутимым. В Украине днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, а ночью – до +8…+13.