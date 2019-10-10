СБУ блокировала ввоз в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала ввоз в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда СБУ блокировала ввоз в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда

Закрыть Отправить

Оперативники СБУ и следователи ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали ввоз в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда

Оперативники СБУ и следователи ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Ориентировочная стоимость каждой ввозимой партии составляла не менее 400 000 долларов, — сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

По предварительной информации, механизм работал следующим образом: предприятие-импортер заказывает брендовую одежду в одной из стран ЕС. Но в момент доставки одежда неожиданно «превращается» в секонд-хенд. Вследствие чего государство понесло убытки как минимум на 1000000 гривен с каждой партии товара.

Следственные действия проводятся в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Во время 40 обысков следователи ГБР документируют причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Читайте: Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсификат