Милованов рассказал о прогнозах ускорения экономического роста

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Тимофей Милованов рассказал о двух прогнозах ускорения экономического роста

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что в обновленном макропрогнозе министерство представило два варианта экономического роста в 2020 году, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что на сегодня разработаны два прогноза роста экономики. В одном прогнозе экономический рост ниже, чем в другом прогнозе, но выше, чем в текущем году. Во втором же прогнозе экономический рост выше и максимально приближен к прогнозу премьер-министра Украины Алексея Гончарука и команды правительства

По мнению Милованова, реализация первого варианта возможна только после запуска рынка земли. Реализация второго варианта возможна только при жесточайшей борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права и проведении реформ.

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