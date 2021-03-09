В Украине скоро появится Центр противодействия дезинформации

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В скором времени в нашей стране начнет работать Центр противодействия дезинформации, который станет международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм», — говорится на сайте «Слуги народа», информируют "Экономические новости".

Глава государства отметил, что дезинформация преследует страшные цели.

«Не менее опасным является то, что нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри. Когда «большие патриоты» врут гражданам о Новые Санжары, о том, что защитникам на фронте запрещено стрелять, о тарелки с борщом или когда называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует суть их поступков. Ведь в погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизнь и здоровье украинский. Информационная война — это не только дезинформация, не только ложь. Это искусственно созданные лидеры мнений, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрываются свободой слова и делают диверсии по инструкциям агрессора », — сказал глава государства.

Отметим, таким заявление Зеленский бросил камень, в частности, в огород экс-президента Петра Порошенко, который во время заседания в ВРУ согласительного совета раскритиковал вакцину от коронавируса, назвав препарат «говном».

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