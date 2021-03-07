Суд в смартфоне — попытка власти уйти от реальных проблем в судебной системе, — Кучеренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Суд в смартфоне - попытка власти уйти от реальных проблем в судебной системе, - Кучеренко (ВИДЕО) Суд в смартфоне - попытка власти уйти от реальных проблем в судебной системе, - Кучеренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко рассказал, почему не поддерживает новую инициативу Президента Украины Владимир Зеленского - «суд смартфоне», почему глава Минэнерго Юрий Витренко стал ярым приверженцем идеи Юлии Тимошенко относительно реформирования газотранспортной системы Украины, а также почему сексизм - это надуманная проблема в нашей стране.

Кучеренко убеждён, что инициатива Президента Зеленского, который инициировал новое IT-решение — суд в смартфоне, не более чем попытка увести общество от реальных проблем судебной системы и желание понравиться молодежи. Об этом сообщает собкор «Экономических новостей» в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

Нардеп полагает, что сложную ситуацию в судебной системе необходимо решать комплексно и самую последнюю роль в этом процессе должен занимать вопрос диджитализации.

На вопрос журналистов, относительно проблемы сексизма в украинском обществе и в рекламной индустрии, в частности, Кучеренко отметил, что проблема сексизма явно надуманна. Более того, его коллеги по Парламенту так и не смогли услышать чёткого ответа от авторов закона, который призван ввести ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе, чего они по сути добиваются, вынося этот закон на обсуждение в сессионный зал.

Кучеренко также прокомментировал ситуацию с тарифами и газотранспортной системе, а также остановился на первых шагах и инициативах и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

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Нардеп отметил, что с удивлением для себя вынужден констатировать тот факт, что риторика Юрия Витренко стала близка тем идеям, которые озвучивают коллеги его партии.

«Как-то так странно сложилось, что инициативы Витренко, которого мы точно не поддерживаем на его посту, они почти полностью реализуют инициативы нашей партии. Это и административное наказание руководства Нафтогаза, и необходимость принятия решения по аудиту Нафтогаза, который был проведён. И самое главное, что весь украинский газ должен поставляться украинскому народу», — подчеркнул нардеп.

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