РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

05.03.2021

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Несмотря на падение экономик большинства развитых стран мира в 2020 году, в связи с накоплением огромной массы обесценивающихся денег в финансовой системе ...
02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...

Последние новости

07.03.2021 г.
20:30 Украина намерена сотрудничать с США в отраслях ядерной и возобновляемой энергетики
20:30 ТОП-10 самых необычных электромобилей в Украине
20:29 Суд в смартфоне - попытка власти уйти от реальных проблем в судебной системе, - Кучеренко (ВИДЕО)
20:25 В оккупированном Крыму обмелели водохранилища: вода в городах подается по графику
20:00 Королева Елизавета II впервые останется без частного самолета - названа причина
19:44 Несмотря на сопротивление Слуг, в Парламенте будет создана комиссия по делу «вагнеровцев», - Железняк (ВИДЕО)
19:00 Успеют все: Рада продлила срок установки газовых счетчиков до 2023 года
17:00 Стало известно, когда Джо Байден может приехать в Украину
16:00 Импорт свинины в Украину в феврале увеличился в 2 раза
15:45 Япония ввела в эксплуатацию новое судно для наблюдения за океаном
14:47 Если Россия использует авиацию на Донбассе, ответ будет равноценным - советник министра МВД
14:35 В столице Сомали боевики взорвали заминированный автомобиль: есть жертвы
13:30 В Офисе президента ждут от США сигнал о членстве Украины в НАТО
13:00 В Украине может появиться новый вид автомобильной кражи: чего стоит опасаться водителям
12:30 В Украине на пенсию можно будет выйти в любом возрасте
12:04 Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии
12:00 В Украине засветился сверхмощный Chevrolet Corvette (ФОТО)
11:30 Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен по телефону обсудили ситуацию в Украине
10:00 Украина отправила на экспорт 14 млн т кукурузы
09:30 В Украине ухудшится погода: где ожидается сильный ветер и снег
09:00 В Сети показали летные испытания самого тяжеловооруженного истребителя в камуфляже американских ВВС (ВИДЕО)
08:30 Стало известно, какие регионы Украины перейдут на дистанционное обучение
08:00 ТОП б/у автомобилей среди украинцев в феврале
07:30 Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина: что запретят
07:00 США спустили на воду новую атомную субмарину USS Montana
06.03.2021 г.
23:31 Турчинов назвал четыре фактора, которые способствовали оккупации Крыма Россией
23:19 Водители не позволили пьяному участнику ДТП сбежать с места аварии, - полиция
22:57 Точная дата следующего транша МВФ неизвестна, но переговоры продолжаются, - Гетманцев (ВИДЕО)
22:22 Гончаренко не припомнил проявлений сексизма в стенах украинского Парламента (ВИДЕО)
21:21 Заболевание COVID-19 сильно поменялось, стало более непредсказуемым и длительным, - врач-инфекционист Минздрава
21:12 Степанов должен остаться на своём посту и нести ответственность за вакцинацию, - Верещук (ВИДЕО)
20:50 Бизнес, который работает в тени, оказывает нам отчаянное сопротивление, - Гетманцев (ВИДЕО)
20:20 Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира
19:41 Резервы Нацбанка сократились на $278 миллионов
18:43 Глава Twitter Джек Дорси выставил на торги свой первый твит: его уже оценили в $2 млн
17:34 Далай-лама привился от коронавируса вакциной Covishield
14:00 Кравчук обратился к РФ и Путину: "Идите к чертовой матери"
13:10 Санкции сделали России больно: потери российских компаний составили около $95 млрд - Лилия Шевцова
11:07 Похоже, у Путина в Вашингтоне появились настоящие друзья, - Михаил Крутихин
10:56 Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного COVID-19 пассажира
10:48 Зеленский, Порошенко и Бойко: за кого готовы проголосовать украинцы на президентских выборах - соцопрос
10:38 Если бы Майдан потерпел поражение, Россия не стала бы вторгаться в Крым и на Донбасс - Павел Казарин
10:29 Врач объяснил почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:19 Украинское зерно продают через схемы "черного экспорта" - министр агрополитики Лещенко
10:12 В ДТП с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек
09:20 США ждут санкций против Коломойского от Зеленского - Климкин
05.03.2021 г.
23:23 США и Великобритания готовят новый удар по РФ – Bloomberg
23:19 Стала известна цена платной дозы вакцины от COVID-19
23:18 Великобритания спроектирует ракеты для украинских катеров
23:10 На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР - Fox News
22:38 Кравчук назвал ключевые проблемы в переговорах по Донбассу
21:59 Польша настаивает, что "Северный поток-2" опасен для Европы, - Данилов
Все новости »

Суд в смартфоне — попытка власти уйти от реальных проблем в судебной системе, — Кучеренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Суд в смартфоне - попытка власти уйти от реальных проблем в судебной системе, - Кучеренко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко рассказал, почему не поддерживает новую инициативу Президента Украины Владимир Зеленского - «суд смартфоне», почему глава Минэнерго Юрий Витренко стал ярым приверженцем идеи Юлии Тимошенко относительно реформирования газотранспортной системы Украины, а также почему сексизм - это надуманная проблема в нашей стране.

Кучеренко убеждён, что инициатива Президента Зеленского, который инициировал новое IT-решение — суд в смартфоне, не более чем попытка увести общество от реальных проблем судебной системы и желание понравиться молодежи. Об этом сообщает собкор «Экономических новостей» в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

Нардеп полагает, что сложную ситуацию в судебной системе необходимо решать комплексно и самую последнюю роль в этом процессе должен занимать вопрос диджитализации.

На вопрос журналистов, относительно проблемы сексизма в украинском обществе и в рекламной индустрии, в частности, Кучеренко отметил, что проблема сексизма явно надуманна. Более того, его коллеги по Парламенту так и не смогли услышать чёткого ответа от авторов закона, который призван ввести ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе, чего они по сути добиваются, вынося этот закон на обсуждение в сессионный зал.

Кучеренко также прокомментировал ситуацию с тарифами и газотранспортной системе, а также остановился на первых шагах и инициативах и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Читайте: Корниенко не отрицает, что Рада вернула полномочия и.о. министров ради Витренко в Минэнерго (ВИДЕО)

Нардеп отметил, что с удивлением для себя вынужден констатировать тот факт, что риторика Юрия Витренко стала близка тем идеям, которые озвучивают коллеги его партии.

«Как-то так странно сложилось, что инициативы Витренко, которого мы точно не поддерживаем на его посту, они почти полностью реализуют инициативы нашей партии. Это и административное наказание руководства Нафтогаза, и необходимость принятия решения по аудиту Нафтогаза, который был проведён. И самое главное, что весь украинский газ должен поставляться украинскому народу», — подчеркнул нардеп.

Читайте: Перенос местных выборов на весну вполне возможен, если ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, - Владимир Фесенко


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 4

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Все статьи





Читайте также

В Украине отменили бумажные трудовые книжки
 В Украине возобновляется конкурсный отбор на госслужбу
В Украине ввели в действие решение СНБО по двойному гражданству
 Президент ветировал закон об обличителях коррупционеров
Зеленский сделал важное заявление по «Северному потоку - 2»
 Байден будет подталкивать Зеленского к реформам. Экс-посол Пайфер рассказал о важных сигналах
ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса
 Украинцам пообещали честные суды. Какой будет реформа судопроизводства?

Армия

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (США)
Боевая машина пехоты Dardo (Италия)
Безоткатное орудие Breda Folgore (Италия)
Самоходная артиллерийская установка Type 60 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Павловский
Андрей
Соскин

Олег
Абромавичюс
Айварас
Колесник
Дмитрий
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

США спустили на воду новую атомную субмарину USS Montana (3230)

В Украине ухудшится погода: где ожидается сильный ветер и снег (2389)

Стало відомо, які регіони України перейдуть на дистанційне навчання (1829)

14-літній підліток так хотів кишенькових грошей, що став власником ресторану в США (ФОТО) (1736)

Стало известно, какие регионы Украины перейдут на дистанционное обучение (1479)

Водители не позволили пьяному участнику ДТП сбежать с места аварии, - полиция (1469)

Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина: что запретят (1397)

В Сети показали летные испытания самого тяжеловооруженного истребителя в камуфляже американских ВВС (ВИДЕО) (1346)

США спустили на воду нову атомну субмарину USS Montana (1228)

Заболевание COVID-19 сильно поменялось, стало более непредсказуемым и длительным, - врач-инфекционист Минздрава (1086)

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО) (9172)

Курьез: реакция кота на пение его хозяйки рассмешила Сеть (ВИДЕО) (6450)

Аль Пачино уснул во время онлайн-церемонии "Золотой глобус" (ВИДЕО) (5385)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 