Несмотря на сопротивление Слуг, в Парламенте будет создана комиссия по делу «вагнеровцев», — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Несмотря на сопротивление Слуг, в Парламенте будет создана комиссия по делу «вагнеровцев», - Железняк (ВИДЕО) Несмотря на сопротивление Слуг, в Парламенте будет создана комиссия по делу «вагнеровцев», - Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, когда будет создана в Парламенте ВСК по делу «вагнеровцев», а также какие шансы у оппозиционных фракций расследовать данное дело без участия в этом процессе представителей партии «Слуги народа».

Железняк уверен, что несмотря на саботаж и нежелание Слуг учавствовать в ВСК по нашумевшему делу «вагнеровцев», у парламентариев из других фракций есть шанс создать Временную следственную комиссию без представителей «Слуги народа», собрав 150 голосов под данной инициативой. Об этом сообщает собкор «Экономических новостей» в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов, о том, что основным аргументов против создания ВСЕ представителей власти является тот факт, что данная операция проходила под грифом «секретно» и не может стать достоянием общества, Железняк отметил, что несмотря на секретность данной спецоперации, отчёт о результатах расследования ВСК должен быть обнародован. При этом, по его словам, всегда остаётся возможность не публиковать информацию, которая является конфиденциальной и несёт угрозы национальной безопасности страны.

Вместе с тем нардеп уверен, что общество имеет право получить ответ, что на самом деле произошло и кто виноват в провале спецоперации.

«Убеждён, что мы достаточно эффективно сможет расследовать дело «вагнеровцев». Почему она была сорвана и кто был к этому причастен», — отметил нардеп.

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Железняк подчеркнул, что фракция «Слуга народа» инициирует создание своей ВСК, как полагает нардеп, с целью затормозить процесс расследования по данному делу.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента поддержал проект постановления №4105 о создании временной следственной комиссии по расследованию дела «вагнеровцев».

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