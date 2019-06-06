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Большие возможности и много оружия: Важные новости для Украины от Вашингтона

Главная » Последние новости » Политические новости » Большие возможности и много оружия: Важные новости для Украины от Вашингтона
 
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Major Non-NATO Ally, статус главного союзника — это очень важное решение для безопасности Украины

В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли проект закона H.R.3047 – «Об оказании поддержки в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для других целей». Этот проект представил республиканец Майкл Маккол, и важность его для Украины переоценить очень сложно, информирует enovosty.com/news.

Украина, став главным союзником Вашингтона, получает много козырей и значительно укрепляет свою безопасность. Major Non-NATO Ally, Статус главного союзника США вне НАТО, — это большие перспективы. С самого начала предполагалось, что после этого Вашингтон сможет заключать договора об общих военных исследованиях и разработках, но со временем функционал был сильно расширен. Имея этот статус, страны могут не только принимать участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах вместе с американцами, а и получить кредит с необходимыми материалами и оборудованием. Плюс — финансирование Соединенных Штатов для аренды или приобретения оборонного оборудования. Если говорить коротко, то этот статус не значит, что военные США будут автоматически защищать страну от любых внешних угроз, но он является гарантией того, что уровень взаимодействия в оборонной сфере будет сильно расширен.

Стоит отметить, что в Штатах уже пытались и ранее сделать украинцев главным союзником, но в непростое время в 2014 году президент Барак Обама так и не решился сделать этот рискованный шаг. Сейчас можно долго дискутировать на тему того, как бы могла выглядеть сегодня ситуация в Украине, если бы тогда все получилось. В любом случае остается рассчитывать на то, что сейчас все сложится положительно.


Автор: Оксана Ельченко
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