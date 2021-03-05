Украинская власть не выполнила главное требование МВФ — не делать глупости, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинская власть не выполнила главное требование МВФ - не делать глупости, - Железняк (ВИДЕО) Украинская власть не выполнила главное требование МВФ - не делать глупости, - Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, при каких условиях Украина может расчитывать на очередной транш МВФ, а также как оценивает работу Кабмина за год.

Железняк убеждён, что без выполнения взятых на себя обязательств, Украине не стоит расчитывать на очередной транш МВФ в ближайшей перспективе, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что нынешняя власть не выполнила взятые на себя перед международными кредиторами обязательства. Прежде всего это касается судебной реформы и антикоррупционного законодательства. Кроме того, не выполнены обещания и заверения не вмешиваться в работу Национального банка Украины.

Железняк также озвучил ещё один пункт требований МВФ, который, по его мнению, украинской власти удаётся выполнять хуже всего.

«И главное задание, с которым никогда не справляется последнее время нынешняя власть — это не делать глупости», — заявил нардеп.

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Наряду с этим, Железняк дал оценку работе Кабмина за прошедший год, отметив, что премьер-министр Денис Щмыгаль и его команда не справились с единственной и главной задачей — это борьба с пандемией на каждом этапе кризисной ситуации. Начиная с обеспечения населения масками и тестами, а медицинский персонал — средствами защиты, заканчивая снабжением больниц кислородом, а также поздним началом вакцинации.

По мнению нардепа, по десятибалльной системе оценивания, он ставит правительству Шмыгаля оценку четыре.