«Расследование будет смотреть весь мир»: Арьев призвал Раду немедленно создать ВСК по «вагнеровцам»
Народный депутат фракции «ЕС» Владимир Арьев с трибуны Рады призвал создать парламентскую временную следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев»
Депутат отметил, что у Офиса Зеленского не получится сделать вид, будто ничего не было, ведь вскоре будет обнародовано расследования авторитетной международной организации Bellingcat, информирует enovosty.com/news.
«Сначала в Офисе Президента отрицали, что была вообще такая спецоперация. Затем слились. И все, кто говорил о сливе спецоперации «вагнеровцев», ходили на допросы в ГБР, где их спрашивали, а где они эту информацию получили. Я, Юрий Бутусов, Янина Соколова, другие журналисты, все ходили», — напомнил Арьев.
«Сейчас мы переходим к этапу торга, когда заместитель Ермака говорит о том, что «возможно, это предыдущий Президент слил эту спецоперацию». Таким образом они признают, что спецоперация по «вагнеровцам» по крайней мере существовала. Хотя не могут даже додуматься до того, что только действующий президент может иметь доступ к деталям спецоперации на финальном этапе», — отмечает народный депутат.
«Мы хотим еще раз напомнить, что мы требуем сейчас создать временную следственную комиссию. На ведущих мировых телеканалах и платформах выйдет фильм-расследование Bellingcat о том, что произошло на самом деле с делом вагнеривцев. И расследование тогда будет смотреть весь мир», — предупредил Владимир Арьев.
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«Мы можем сейчас провести это расследование здесь в парламенте и установить. Нам не нужно иметь доступ к секретной информации, нам надо иметь доступ к информации, как происходили события в Офисе президента в конце июля 2020 года и что произошло. Почему финальная часть спецоперации была сорвана?», — отмечает Арьев.
«Европейская Солидарность», другие оппозиционные силы требуют немедленно поставить на голосование в Верховной Раде и создать Временную следственную комиссию, чтобы мы получили ответы на те вопросы, которые давно поставлены раньше, чем выйдет эфир расследования Bellingcat, которые уже заслужили репутацию серьезными и основательными расследованиями на горячие темы. Давайте не прятаться, а создадим ВСК и продолжим работу над поиском того, кто предал Украину», — призвал Владимир Арьев.