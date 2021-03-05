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«Расследование будет смотреть весь мир»: Арьев призвал Раду немедленно создать ВСК по «вагнеровцам»

Главная » Последние новости » Политические новости » "Расследование будет смотреть весь мир": Арьев призвал Раду немедленно создать ВСК по «вагнеровцам»
 
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Народный депутат фракции «ЕС» Владимир Арьев с трибуны Рады призвал создать парламентскую временную следственную комиссию по расследованию срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев»

Депутат отметил, что у Офиса Зеленского не получится сделать вид, будто ничего не было, ведь вскоре будет обнародовано расследования авторитетной международной организации Bellingcat, информирует enovosty.com/news.

«Сначала в Офисе Президента отрицали, что была вообще такая спецоперация. Затем слились. И все, кто говорил о сливе спецоперации «вагнеровцев», ходили на допросы в ГБР, где их спрашивали, а где они эту информацию получили. Я, Юрий Бутусов, Янина Соколова, другие журналисты, все ходили», — напомнил Арьев.

«Сейчас мы переходим к этапу торга, когда заместитель Ермака говорит о том, что «возможно, это предыдущий Президент слил эту спецоперацию». Таким образом они признают, что спецоперация по «вагнеровцам» по ​​крайней мере существовала. Хотя не могут даже додуматься до того, что только действующий президент может иметь доступ к деталям спецоперации на финальном этапе», — отмечает народный депутат.

«Мы хотим еще раз напомнить, что мы требуем сейчас создать временную следственную комиссию. На ведущих мировых телеканалах и платформах выйдет фильм-расследование Bellingcat о том, что произошло на самом деле с делом вагнеривцев. И расследование тогда будет смотреть весь мир», — предупредил Владимир Арьев.

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«Мы можем сейчас провести это расследование здесь в парламенте и установить. Нам не нужно иметь доступ к секретной информации, нам надо иметь доступ к информации, как происходили события в Офисе президента в конце июля 2020 года и что произошло. Почему финальная часть спецоперации была сорвана?», — отмечает Арьев.

«Европейская Солидарность», другие оппозиционные силы требуют немедленно поставить на голосование в Верховной Раде и создать Временную следственную комиссию, чтобы мы получили ответы на те вопросы, которые давно поставлены раньше, чем выйдет эфир расследования Bellingcat, которые уже заслужили репутацию серьезными и основательными расследованиями на горячие темы. Давайте не прятаться, а создадим ВСК и продолжим работу над поиском того, кто предал Украину», — призвал Владимир Арьев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 182

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