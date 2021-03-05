Порошенко призвал Президента Зеленского публично откреститься от Коломойского

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Пятый президент Украины Петр Порошенко уже отреагировал на санкции Вашингтона по отношению к украинскому олигарху Игорю Коломойскому и членам его семьи, призвав Президента Украины Владимира Зеленского публично откреститься от своего давнего бизнеса партнёра, сделав выбор в пользу Украины несмотря на своих личные симпатии, а также коммерческие интересы.

«Сейчас настал момент истины для Зеленского, продолжит ли он защищать своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина? Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-партнерство времен «Квартала 95». Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам. Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить за решетку», — написал на своей странице в Фейсбук Порошенко.

Напомним, сегодня США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, информирует enovosty.com/news.

В Госдепе дали пояснение, что в период, когда Коломойский был руководителей Днепропетровской области (2014 -2015г.г.) он был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и официальной власти для личной выгоды.