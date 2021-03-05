Кабмин Шмыгаля — филиал Офиса Президента, — Бойко дал оценку году работы Правительства (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Кабмин Шмыгаля - филиал Офиса Президента, - Бойко дал оценку году работы Правительства (ВИДЕО) Кабмин Шмыгаля - филиал Офиса Президента, - Бойко дал оценку году работы Правительства (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко, в кулуарах Верховной Рады, подвёл итоги года работы Правительства Дениса Шмыгаля, а также рассказал, почему выступает за его отставку.

Нардеп отметил, что год работы Кабмина охарактеризовался падением экономики и провалом борьбы с пандемией, информирует enovosty.com/news.

Бойко подчеркнул, что наиболее яркой демонстрацией беспомощности Кабмина является тот факт, что большая часть коронавирусного фонда, с молчаливого согласия Правительства, ушла на покрытие программ Офиса Президента, что и послужило началом коллапса в сфере здравоохранения во время второй волны пандемии в стране.

«Это Правительство, которое год работало без программы, они провали все что на них было возложено, поэтому мы выступаем за их отставку», — резюмировал нардеп.

Напомним, сегодня 5 марта 2021 Верховная Рада на утреннем заседании заслушала отчёт представителей Кабмина о старте вакцинации от COVID-19, а во время часа вопросов к Правительству нардепы смогли задать вопросы министрам.

Читайте: Украинская власть не выполнила главное требование МВФ - не делать глупости, - Железняк (ВИДЕО)