В законе об игорном бизнесе произошла правовая коллизия, — Кравчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, почему нардепы не проголосовали за законопроекты об игорном бизнесе, а также в чем состоит правовая коллизия и почему "Слуги народа" не могут решить, кто будет создавать комиссию по контролю за игорным бизнесом.

Кравчук убеждена, что закон об игорном бизнесе был принят с рядом юридически некорректных норм, которые прямо противоречат друг другу. В частности, сегодня невозможно определить, кто будет создавать комиссию, которая будет заниматься контролем за игорным бизнесом, Парламент или Кабмин, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов относительно того, какую ставку налогообложения рекомендует профильный комитет, Кравчук отметила, что это порядка 10% от прибыли, аргументировав такую низкую ставку, тем что в европейских странах игорному бизнесу дают время стать на ноги и лишь затем, поднимают налоги.

«Во многих странах, когда открывался игорный бизнес, несколько лет налоговые ставки были ниже, при том что мы понимаем, что лицензии достаточно дорогие и они оплачиваются наперёд. А уже по мере развития рынка, когда заходят большие компании и они понимают, что будет с ними в будущем, вот тогда можно увеличивать налоги», — подытожила нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада не проголосовала за Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (проект н.д. О.Марусяка предоставлено 12.11.2020, проект н.д. О.Дубинського — 20.11.2020, проект н. д. В.Галайчука — 30.11.2020, представление Комитета — 14.12.2020).

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