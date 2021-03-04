РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...
26.02.2021

Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев

Законопроект О системе общественного здоровья: будут ли насильно вакцинировать украинцев
К числу различных видов дискриминации вскоре может добавиться еще одна - по признаку отсутствия одной или нескольких вакцинаций. Мало того, что эту норму ...

Последние новости

04.03.2021 г.
17:58 Столтенберг сделал важное заявление по аннексии Крыма
17:50 В Раду внесут законопроект о легализации огнестрельного оружия - Монастырский
17:37 Фото дня: Столичные спасатели устроили тренировку на легендарной "Мрие"
17:19 Сеть взорвали фото обновленной Tesla Model S (ФОТО)
16:48 Газопровод "Северный поток-2" грозит безопасности Восточной Европы, - Тарас Загородний
16:31 В Раде пытаются протащить закон, который позволит игорному бизнесу не платить налоги, - Тимошенко (ВИДЕО)
16:06 Кравчук рассказала, будут ли исключать Дубинского из партии «Слуга народа» на ближайшем съезде (ВИДЕО)
16:02 ВМС США разрабатывают гиперзвуковую ракету
15:56 В университете Сороса раскритиковали внесудебное закрытие оппозиционных каналов в Украине как нарушающее свободу СМИ
15:46 В законе об игорном бизнесе произошла правовая коллизия, - Кравчук (ВИДЕО)
15:40 Билл Гейтс рассказал, какая угроза нависла над человечеством кроме пандемии коронавируса
15:27 Если Зеленский позволял себе шутки про Украину, премьер Словакии решил, что ему тоже можно, - Климпуш-Цинцадзе (ВИДЕО)
15:20 Украина втрое увеличила импорт красной рыбы: откуда везут?
15:05 Украинцы не хотят легализации оружия, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:49 Даже если вам разрешат носить оружие, защитить себя вы не сможете, - Железняк (ВИДЕО)
14:40 Илон Маск построит в Техасе новый город
14:20 Минздрав Украины опроверг самые популярные мифы о вакцинации против COVID-19
14:00 В Офисе Президента Украины предложили создать механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и активистов
13:38 В Виннице "герой парковки" жестоко избил мужчину из-за замечания. Финал шокировал украинцев (ВИДЕО)
13:23 Принят законопроект против дискриминации по признаку пола в рекламе
13:20 В Украине повысили минимальную пенсию, но не для всех: кому положена прибавка
13:11 Россия посылает Украине четкий сигнал – теперь мы будем вас принуждать к миру силой, - мнение
12:45 Украинских водителей могут обязать снова сдавать на права
12:28 Пора отказаться от угля: Генсек ООН назвал три этапа
12:20 В декабре наши ожидания по сотрудничеству с МВФ были более оптимистичны, - глава Минфина
12:13 Посол Британии прокомментировала дело Стерненко: "Судебная реформа все еще нужна Украине"
12:00 Компания Baykar в Турции приступила к разработке боевого дрона с искусственным интеллектом
11:45 Под Киевом обнаружили погибшего пятнистого оленя: подозревают переохлаждение
11:29 В Великобритании продают ядерный бункер с 56 спальнями
11:16 В Украине проверили субсидиантов и пенсионеров. Нашли миллионы нарушителей
11:12 WizCase заявила о бреши в системе Ringostat. В операторе настаивают — данные не утекли
10:45 "Не все зависело от денег": Разумков рассказал, почему украинцев начали так поздно вакцинировать
10:43 "Это вопрос обороноспособности": Рада рассмотрит вопрос национализации Мотор Сич, – Арахамия
10:13 Пандемия помогла людям накопить триллионы долларов. Это спасёт мировую экономику
09:38 Минобразования будет следить за выпускниками вузов. В Украине запускают специальную программу
09:29 В Словакии извинились перед Украиной за неудачную шутку премьера о Закарпатье
09:22 Россияне в Дубае хотят, чтобы с ними разговаривали по-русски, - журналист
09:05 Экспериментировать с концессией Львовского аэропорта - опасно, - нардеп Цимбалюк
08:57 В Украине могут отменить переход на «летнее» и «зимнее» время. Будет единое - "киевское"
08:50 Когда заробитчане могут рассчитывать как на украинскую, так и иностранную пенсию
08:40 В центре Киева блогер запустил полицейскому в лицо тарелку со сливками. Но убежать не смог (ВИДЕО)
08:35 Тупик очевиден. США и ЕС выкатили против России санкции, - Шевцова
08:29 Президент ветировал закон об обличителях коррупционеров
08:00 Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО)
07:15 В Великобритании провели наземные испытания потенциально быстрейшего электросамолета
07:00 Кабмин утвердил новый порядок предоставления информации о нарушении ПДД
03.03.2021 г.
23:55 Обязательный техосмотр в Украине может стать проблемой для "евроблях"
23:30 ТОП-5 лучших внедорожников с вторичного рынка
23:00 Австралия совместно с Boeing участвует в разработке беспилотников Loyal Wingman
22:20 В США смотрят на приговор Саркози как на пример для Трампа, - Newsweek
22:10 В Боливии из-за давки в университете обрушились перила: погибли студенты (ВИДЕО)
21:59 Байден продлил антироссийские санкции: подробности
21:38 "Северный поток-2" ставит под угрозу конкуренцию на рынке энергоресурсов ЕС, - Олег Голубенко
21:21 Кравчук выступил с тревожным заявлением по Донбассу
20:58 Япония спустила на воду стелс-фрегат «Могами» (ФОТО)
20:39 Украина требует извинений от Словакии за "шутку" о Закарпатье
20:29 Украина возобновила экспорт электроэнергии, - Герус
19:58 Минздрав развенчал фейки про вакцины от COVID-19
Все новости »

В законе об игорном бизнесе произошла правовая коллизия, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В законе об игорном бизнесе произошла правовая коллизия, - Кравчук (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, почему нардепы не проголосовали за законопроекты об игорном бизнесе, а также в чем состоит правовая коллизия и почему "Слуги народа" не могут решить, кто будет создавать комиссию по контролю за игорным бизнесом.

Кравчук убеждена, что закон об игорном бизнесе был принят с рядом юридически некорректных норм, которые прямо противоречат друг другу. В частности, сегодня невозможно определить, кто будет создавать комиссию, которая будет заниматься контролем за игорным бизнесом, Парламент или Кабмин, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов относительно того, какую ставку налогообложения рекомендует профильный комитет, Кравчук отметила, что это порядка 10% от прибыли, аргументировав такую низкую ставку, тем что в европейских странах игорному бизнесу дают время стать на ноги и лишь затем, поднимают налоги.

«Во многих странах, когда открывался игорный бизнес, несколько лет налоговые ставки были ниже, при том что мы понимаем, что лицензии достаточно дорогие и они оплачиваются наперёд. А уже по мере развития рынка, когда заходят большие компании и они понимают, что будет с ними в будущем, вот тогда можно увеличивать налоги», — подытожила нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада не проголосовала за Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (проект н.д. О.Марусяка предоставлено 12.11.2020, проект н.д. О.Дубинського — 20.11.2020, проект н. д. В.Галайчука — 30.11.2020, представление Комитета — 14.12.2020).

Читайте: Украинцы не хотят легализации оружия, - Гончаренко (ВИДЕО)


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 131

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Все статьи




Читайте также

В Раде пытаются протащить закон, который позволит игорному бизнесу не платить налоги, - Тимошенко (ВИДЕО)
 Украинцы не хотят легализации оружия, - Гончаренко (ВИДЕО)
Даже если вам разрешат носить оружие, защитить себя вы не сможете, - Железняк (ВИДЕО)
 Принят законопроект против дискриминации по признаку пола в рекламе
Самая большая проблема ГБР - ручное управление Офисом Президента, - Осадчук (ВИДЕО)
 "Слуги народа" борются за право раздавать лицензии и набивать карманы на игорном бизнесе, - Гончаренко (ВИДЕО)

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (США)
Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Боевой дистанционно управляемый многофункциональный комплекс «Пиранья»
Вся армия    >>

Персоны

Мельник
Петр
Богатырева
Раиса
Демчишин
Владимир
Сыроед
Оксана
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО) (8374)

В Україні в першому читанні ухвалили законопроект, який скасує літній час (3573)

В Україні збираються ввести новий вид військової служби (3011)

Листоноша з Шотландії став зіркою TikTok і підписав контракт зі студією звукозапису (2785)

Перспективи світового енергетичного сектора: Безвуглецева економіка, воднева енергетика та домінанта енергії сонця, - Олександр Пилипенко (2551)

В Украине могут отменить переход на «летнее» и «зимнее» время. Будет единое - "киевское" (2407)

В Україні можуть змінити правила прийому дітей в дитсадок (1918)

Поліція штрафує водіїв за те, що вони об'їжджають ями на дорогах (1471)

Минобразования будет следить за выпускниками вузов. В Украине запускают специальную программу (1465)

Фото дня: в Японії вже цвітуть ранні сакури (ФОТО) (1370)

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (9000)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (8921)

Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО) (8370)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 