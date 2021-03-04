В Раде пытаются протащить закон, который позволит игорному бизнесу не платить налоги, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В Раде пытаются протащить закон, который позволит игорному бизнесу не платить налоги, - Тимошенко (ВИДЕО) В Раде пытаются протащить закон, который позволит игорному бизнесу не платить налоги, - Тимошенко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, почему в повестке дня Верховной Рады рассматриваются законопроекты об игорном бизнесе и обороте оружия, но Рада так и не смогла собрать голоса за проведение внеочередной сессии для регулирования вопросов по тарифам для населения.

Тимошенко убеждена, что вопросы, которые волнуют людей не интересны большинству депутатов, поскольку за проведение внеочередной сессии Парламента, на которой планируется рассмотреть законопроекты связанные с тарифной политикой и уменьшением сумм в платежках, народных избранников не интересует, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, сейчас удалось собрать только 92 подписи народных депутатов, поэтому рассмотрение вопросов связанных с ценообразованием на тарифы для людей пока под вопросом.

Вместе с тем Тимошенко отметила, что нардепов интересуют вопросы, связанные с игорным бизнесом и законопроекты, направленные на получение индульгенции по уплате налогов.

«Вы помните как говорили, что каждый год 4 млрд грн налогов будет поступать в бюджет от игрального бизнеса? Но они не сказали, что чтобы получить 4 млрд в бюджет, надо чтобы украинцы 40 млн грн проиграли. Сегодня очередное ноу-хау, законопроект про отмену налогов для игорного бизнеса. Неплохо было бы НАБУ выяснить, кто стоит за этими законопроектами», — возмутилась нардеп.

Читайте: СМИ вспомнили топ-10 громких скандалов Зе-власти

Так, по словам Тимошенко, Украину все годы сопровождала коррупция, но сегодня лоббизм, дерибан и коррупционные модели открыто прописываются в каждом законе.

Напомним, сегодня Верховная Рада не проголосовала за Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (проект н.д. О.Марусяка предоставлено 12.11.2020, проект н.д. О.Дубинського — 20.11.2020, проект н. д. В.Галайчука — 30.11.2020, представление Комитета — 14.12.2020).

Читайте: Украинцы не хотят легализации оружия, - Гончаренко (ВИДЕО)