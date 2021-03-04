Кравчук рассказала, будут ли исключать Дубинского из партии «Слуга народа» на ближайшем съезде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Кравчук рассказала, будут ли исключать Дубинского из партии «Слуга народа» на ближайшем съезде (ВИДЕО) Кравчук рассказала, будут ли исключать Дубинского из партии «Слуга народа» на ближайшем съезде (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, рассказала о пуле вопросов, которые будут рассматривать на очередном съезде партии «Слуга народа», который состоится 8 марта, а также планируют ли исключать Александра Дубинского из парти и соотвественно лишить его возможности возглавлять киевскую партийную ячейку.

Кравчук отметила, что на заседании Высшего совета партии рассматривался вопрос об исключении Александра Дубинского из партии, но, по словам нардепа, окончательного решения принято не было, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, как отметила нардеп, согласно партийному регламенту, если человек покидает ряды партии «Слуга народа», он автоматически лишается права возглавлять партийную ячейку в том или ином регионе.

Вместе с тем, Кравчук отметила, что поступают письма от избирателей Дубинского по его округу с просьбой не лишать нардепа членства в партии.

Евгения Кравчук подчеркнула, что окончательного решения по Дубинскому не принято и у неё нет информации относительно рассмотрения вопроса о его исключении на съезде партии.

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Вместе с тем нардеп отметила, что на съезде рассмотрят вопрос о расширении политсовета, туда войдут руководители политической силы из регионов, а это порядка 100 человек. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о создании, так называемых, хабов в регионах.

«Мы хотим в этом году открыть порядка 100 офисов по всей Украине. И заходить в общины на уровне районных центров. И чтобы эти офисы работали как хабы, а не просто как общественные приемные , а центры для встреч, презентаций и обсуждений», — подытожила Кравчук.