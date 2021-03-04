Газопровод «Северный поток-2» грозит безопасности Восточной Европы, — Тарас Загородний

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что строительство «Северного потока — 2» имеет негативные последствия не только для Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы

С вопросом относительно влияния газопровода «Северный поток-2» на энергетическую безопасность Европы и мер, которые необходимо предпринять для изменения ситуации, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что тут скорее всего речь идет о безопасности Восточной Европы

«Газопровод «Северный поток-2» не совсем грозит энергетической безопасности Европы, потому что Германия и Австрия, которые являются лоббистами этого проекта, получают выгоды от этого проекта как в качестве дешевого газа, так и в качестве дополнительного дохода при продаже российского газа, в том числе в Европе.

А тут скорее речь идет о безопасности, не только энергетической, но и фактической, Восточной Европы, в частности Польши, Украины и других стран Восточной Европы. Потому что строительство этого газопровода не в их интересах и они оказываются не в выгодном положении, в том числе касаемо и энергетической безопасности.

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И плюс Украина будет терять деньги от транзита. А это приблизительно полтора миллиарда долларов в год. И поэтому газопровод «Северный поток-2» сильно ударит по нам, потому что это сильно развязывает руки России в случае усиления военного конфликта. И поскольку газ в Европу не идет по нашей территории, то Европа может «умыть руки», если Россия активно начнет против нас воевать», — сообщает Тарас Загородний