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Верховная Рада может завтра выразить недоверие правительству Гончарука, — Никита Потураев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Верховная Рада может завтра выразить недоверие правительству Гончарука, - Никита Потураев (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев убеждён, что в случае, если парламент выразит политический вотум недоверия Правительству Гончарука, всему составу Кабмина следует подать в отставку не дожидаясь окончания срока иммунитета, который истечет только нынешней осенью.

Потураев пока не определился будет ли голосовать за отставку Гончарука завтра на внеочередном заседании парламента в случае, если Премьер Гончарук все же решит подать в отставку. , информирует enovosty.com/news.

Нардеп хотел бы услышать аргументацию подобного решения. И только в том случае, если сочтёт ее веской, готов проголосовать за отставку.

На замечание журналистов, что на сегодняшний день пока нет заявления Гончарука и он пока не собирается добровольно уходить, Потураев отметил, что в случае, если народные депутаты выскажут вотум недоверия Правительству, Кабмину следует всем составом сложить свои полномочия.

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«Годичный иммунитет у правительства есть. Но у нас есть другие инструменты влияния на ситуацию. Если Парламент проголосует за недоверие Правительству, оно может и не идти в отставку. Но я на месте Премьера и министров, получив вотум недоверия от Парламента даже при наличии иммунитета до осени, я бы сказал, ну, нет доверия, значит надо уйти», — убеждён Потураев.

Нардеп считает, что в случае если Правительство проигнорирует мнение парламента, то в дальнейшем подобное решение чиновников выльется в противостояние и отсутсвие поддержки всех законодательных инициатив Кабмина в стенах Верховной Рады.

Потураев убеждён, что нынешняя система власти и законодательство предполагает наличие как прямых, так и косвенных инструментов влияния на Кабмин со стороны ВР.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 146

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