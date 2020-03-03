Судный день для Гончарука, Сытника и Рябошапки: Антон Поляков об интригах накануне внеочередной Рады (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Судный день для Гончарука, Сытника и Рябошапки: Антон Поляков об интригах накануне внеочередной Рады (ВИДЕО) Судный день для Гончарука, Сытника и Рябошапки: Антон Поляков об интригах накануне внеочередной Рады (ВИДЕО)

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Народный депутат Антон Поляков в кулуарах Верховной Рады приоткрыл завесу завтрашнего внеочередного заседания Верховной Рады, рассказав о возможных кадровых перестановках в правительстве Гончарука.

Поляков уверен, что на завтрашнем заседании парламента не стоит ждать отставки нынешнего премьера Гончарука, а вот точечная замена в министерствах вполне возможна. , информирует enovosty.com/news.

Так, по мнению нардепа, замену основного состава стоит ожидать в министерствах: экономики, финансов, обороны, а также министерстве по делам ветеранов.

Поляков убеждён, что подобная точечная ротация призвана приглушить негатив, который в последнее время нарастает по отношению к Правительству, а также остановить стремительное падение рейтинга самого президента Зеленского.

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На вопрос журналистов, обсуждает ли президент кандидатуры на министерские посты со своей партией Поляков отметил, что если раньше создавалась видимость консультаций Зеленского с членами его политической силы, то теперь эта практика канула в лету. Решение о кандидатах на те или иные посты принимаются на Банковой, а «слуги» в парламенте просто за это голосуют.

Поляков отметил, что сегодня в сессионном зале активно собираются подписи за отставку Генпрокурора Рябошапки. Произошло это только после того, как «сверху» поступила команда президента о том, что Генпрокурора Рябошапку пора менять.

«Команда идёт с офиса Президента, ничего не изменилось. То, что Богдан ушёл — это не значит, что Офис Президента каким -то образом ослабил своё влияние на президентскую фракцию. Я неоднократно говорил, что де-юре у нас парламентско-президентская республика, но на самом деле у нас президентско-парламентская республика и фракция находится в жестком подчинении Офису Президента», — утверждает нардеп.

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