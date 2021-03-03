«Слуги народа» борются за право раздавать лицензии и набивать карманы на игорном бизнесе, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Слуги народа" борются за право раздавать лицензии и набивать карманы на игорном бизнесе, - Гончаренко (ВИДЕО) "Слуги народа" борются за право раздавать лицензии и набивать карманы на игорном бизнесе, - Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от парти «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему не будет поддерживать законопроект об игорном бизнесе, а также о противостоянии внутри фракции Слуг за право контроля над азартными играми в стране.

Гончаренко отметил, что существует три законопроекта об игорном бизнесе, авторами которых являются представители партии «Слуга народа», информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что сейчас идёт противостояние внутри фракции Слуг относительно того, кто будет формировать государственную комиссию, которая и будет регулировать вопросы игорного бизнеса в стране.

“Наверное Слуги между собой борются за ответственность и за возможность сделать что-то хорошее для страны. Нам же не хочется думать, что они борются за коррупционные деньги, за то, кто будет распределять лицензии на азартные игры, и кто на этом набьёт свои карманы», — заявил Гончаренко.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что принятый в турбо режиме закон об игорном бизнесе с юридической точки зрения крайне плохо подготовлен, поскольку в одном документе ряд законодательных норм полностью противоречат друг другу.

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Гончарнко отметил, что закон об игорном бизнесе не может полноценно работать и теперь, в срочном порядке, Слугам необходимо вносить правки в тело закона, что свидетельствует о крайне низком качестве законодательной работы Верховной Рады.

Напомним, сегодня в повестке дня Верховной Рады значится Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».