Самая большая проблема ГБР — ручное управление Офисом Президента, — Осадчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Самая большая проблема ГБР - ручное управление Офисом Президента, - Осадчук (ВИДЕО) Самая большая проблема ГБР - ручное управление Офисом Президента, - Осадчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук рассказал, почему считает первоочередным шагом назначение руководителя Государственного бюро расследования (ГБР), а также кто тормозит работу конкурсной комисси по отбору руководителя этого ведомства.

Осадчук убеждён, что основной проблемой и показателем отсутствия ощутимых результатов работы ГБР является отсутсвие легитимного руководителя ведомства, информирует enovosty.com/news.

Так, по мнению нардепа, необходимо закончить реформирование ДБР и назначить полноценного руководителя с тем, чтобы он мог консолидироваться работу всех департаментов одного из ключевых правоохранительных органов страны. Нардеп полагает, что только в этом случае ГБР сможет полноценно выполнять возложенные на него функции.

Кроме того, Осадчук напомнил, что до сих пор нет никаких подвижек в работе конкурсной комиссии, которая призвана заниматься конкурсным отбором руководителя данного ведомства. По словам нардепа, комиссия даже не начала свою работу, поэтому в скором времени не стоит ждать представления кандидатов на эту должность.

«Мы знаем, что решения по таким вопросам контролируются улицей Банковой и мы можем утверждать, что именно улица Банковая спускает на тормозах процедуру качественного и прозрачного отбора нового руководителя ДБР», — подытожил нардеп.

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Напомним, сегодня Верховная Рада заслушала отчёт о работе Государственного бюро расследования. Отчет представил исполняющий обязанности директора ГББ Алексей Сухачев.