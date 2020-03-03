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«Пришла уже вторая весна, а посадок нет»: Гетьманцев о результатах работы Генпрокурора Рябошапки (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Пришла уже вторая весна, а посадок нет»: Гетьманцев о результатах работы Генпрокурора Рябошапки (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, в кулуарах Верховной Рады, поделился своими оценками относительно результатов работы Кабмина Гончарука, а также рассказал, почему недоволен работой Генпрокурора Рябошапки.

Гетманцев убеждён, что общество неправильно оценивает работу Правительства, пытаясь разгонять панику и подвергать критике действия министров. , информирует enovosty.com/news.

По мнению нардепа, реформы, как и любые другие изменения, требуют определённого временного люфта и понимания экономических процессов.

Гетманцев считает, что Кабмином была проведена большая работа и сделано много позитивных изменений, среди которых нардеп упомянул о заключении контракта с российским Газпромом на транзит газа в Европу, избежание дефолта Украины, а также отсутсвие валютных заимствований в 2019 году.

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На замечание журналистов о том, что тезисы о которых говорит Гетманцев в точности повторяют методичку розданную «Слугам народа» и опубликованную в СМИ, нардеп опроверг это утверждение, отметив, что если есть достижения в работе Правительства, то они безусловно повторяются всеми депутатами от фракции, что вполне логично и ожидаемо.

Вместе с тем Гетманцев немного покритиковал отдельно взятые ведомства. Так, например, по мнению нардепа, отсутсвует позитивный результат в работе Генпрокурора Рябошапки, поскольку нет реальных уголовных дел, хотя прецедентов для расследования за последние пять лет было более чем достаточно.

Наряду с этим Гетманцев уверен, что правительство нуждается в кадровом усилении, поскольку есть некоторые недоработки и отсутсвие четкого плана действий в некоторых секторах промышленном.

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На вопрос журналистов относительно того, поступала ли команда от Президента Зеленского по голосованию депутатов его партии за отставку господина Рябошапки, нардеп возмутился, отметив, что фракция «Слуга народа» самостоятельная политическая единица и никаких решений «сверху» к ним президент не спускает.

«Вы мыслите в каких-то непонятных категориях. Что значит, президент спустил решение фракции. Так не происходит в наших взаимоотношениях вообще. Относительно Рябошапки я, к сожалению, негативно оцениваю его работу. За пол года ничего не происходит. Мы видим, что все знаковые фигуры, с которыми мы отождествляем коррупцию за последние пять лет, так и не привлечены к ответственности. Это же мы говорили, придёт весна, посадки будут. Но мы имели в виду ещё ту весну. А пришла уже эта весна, а посадок все ещё нет», — возмутился народный избранник.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 107

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