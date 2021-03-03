Платить сотни миллионов партиям, когда большинство народа за чертой бедности — некорректно, — Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Платить сотни миллионов партиям, когда большинство народа за чертой бедности - некорректно, - Качура (ВИДЕО) Платить сотни миллионов партиям, когда большинство народа за чертой бедности - некорректно, - Качура (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура рассказал, почему против государственного финансирования партий, а также высказался относительно прекращения финансирования партии «Слуга народа» со стороны государства.

Качура убежден, что юристы партии «Слуга народа» обязаны изучить причины, по которым НАПК прекратил финансирование партии и обнародовать причину подобного решения. Кроме того Качура отметил, что в период экономического кризиса, когда многие украинцы находятся за чертой бедности, тратить сотни миллионов гривен на содержание политических партий некорректно, информирует enovosty.com/news.

«Во время пандемии коронавируса, во время экономического кризиса, когда люди еле выживают, платить сотни миллионов гривен партиям, в которых находятся миллионеры и миллиардеры — это не совсем корректно по отношению к украинскому народу», — отметил народный депутат.

На вопрос журналистов о якобы привлечённых лоббистах, которые должны улучшить коммуникацию «Слуг народа» с Белым домом, Качура отметил, что это не партия, а общественная организация, которая взяла на себя вопрос улучшения климата в отношениях между США и отдельными депутатами от Слуг. Вместе с тем нардеп отметил, что если подобное происходит в интересах отдельных депутатов его партии, то депутатам необходимо эту информацию обнародовать в своих декларациях.

Напомним, Глава НАПК Александр Новиков приказом прекратил государственное финансирование партии “Слуга народа” в связи с выявленными нарушениями.

Читайте: В Украине могут изменить правила приема детей в детский сад, - Гришина

Всего НАПК составила и направила в суд за нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера протоколы в отношении 11 политических партий.