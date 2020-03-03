Отставка Гончарука: Это шоу ради спасения рейтинга Зеленского, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Отставка Гончарука: Это шоу ради спасения рейтинга Зеленского, - Ирина Геращенко (ВИДЕО) Отставка Гончарука: Это шоу ради спасения рейтинга Зеленского, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)

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Ирина Геращенко от партии «Европейская солидарность» в кулуарах Верховной Рады поделилась своим видением о возможной отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также рассказала к чему готовятся парламентарии накануне внеочередного заседания Верховной Рады.

Нардеп убеждена, что президент Зеленский пытается переложить ответственность за экономический кризис в стране на правительство Гончарука, стараясь рокировками в Кабмине остановить стремительную динамику падающего президентского рейтинга. , информирует enovosty.com/news.

Геращенко полагает, что внеочередная сессия парламента должна быть посвящена блоку экономических вопросов, отсутствию индексации пенсий, которая уже не состоится с первого марта, а также вопросам готовности страны к коронавирусу.

В связи с угрозой эпидемии, нардеп выразила сомнение в готовности всех структур министерства к быстрому и адекватному ответу в связи с нынешними угрозами. Ведь отсутсвие министра здравоохранения Скалецкой на своём рабочем месте, не вселяет оптимизм и надежду на то, что Украине сможет встретить эпидемии во всеоружие.

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Также Геращенко выразила озадаченность предстоящей внеочередной сессией и теми вопросами, которые вынесены на рассмотрение в повестку дня.

Нардеп недоумевает, поскольку в повестку дня внесены вопросы только с общими формулировками и напрочь отсутствует конкретика и понимание чего ждать нардепам от предстоящей сессии.

В конце Геращенко порекомендовала Президенту Зеленскому сосредоточиться на исправлении плачевной экономической ситуации, поскольку катастрофическое падение роста производства, а также отсутсвие грамотной кадровой политики приводит к тому, что уровень жизни украинцем катастрофически снижается.

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