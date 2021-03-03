Не допустить к избирательному процессу людей, которые сотрудничали с оккупантами, — Кравчук о законах о коллаборации (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Не допустить к избирательному процессу людей, которые сотрудничали с оккупантами, - Кравчук о законах о коллаборации (ВИДЕО) Не допустить к избирательному процессу людей, которые сотрудничали с оккупантами, - Кравчук о законах о коллаборации (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» и соавтор законопроектов о коллаборация Евгения Кравчук, рассказала об основных положениях и главной цели данных законодательных инициатив.

Кравчук убеждена, что главной целью данных законопроектов является необходимость на законодательном уровне прописать и предусмотреть исключение из избирательного процесса лиц, которые сотрудничали с администрациями, так называемыми, ДНР и ЛНР, а также с оккупационной администрацией Крыма, информирует enovosty.com/news.

Нардеп подчеркнула, что крайне важно предусмотреть и исключить возможность для таких лиц на законодательном уровне принимать участие в избирательном процессе на территории Украины.

«Вот представьте, территория уже подконтрольна Украине, а там какой-то суд и какие-то судьи и прокуроры в кавычках, они что, только табличку поменяют? Нам важно, чтобы такие люди не могли избираться и не могли претендовать на государственные должности», — резюмировала Кравчук.

Напомним,24 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)» (№5144) и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, которые осуществляли коллаборационную деятельность)» (№5143).

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