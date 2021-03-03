Нам надо менять корабль, а не латать дыры, — Железняк о судебной реформе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нам надо менять корабль, а не латать дыры, - Железняк о судебной реформе (ВИДЕО) Нам надо менять корабль, а не латать дыры, - Железняк о судебной реформе (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему не будет голосовать за законопроект Президента Зеленского N 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и какие нормы закона считает неприемлемыми.

Железняк убеждён, что данный законопроект только точечно решает вопросы реформирования судов, а попытка дать право Высшему совету правосудия назначать судей не верен по своей сути. Нардеп акцентирует внимание на том, что данный орган правосудия уже замечен в ряде спорных решений и скандалов связанных с коррупцией, информирует enovosty.com/news.

«Отбор каждого второго судьи будет осуществлять не комиссия с международными экспертами и судьями, а Высший совет правосудия, к которому есть масса вопросов и который замешан во множестве коррупционных скандалов. Этот орган лично критикует сам Зеленский», — отметил нардеп.

Железняк убеждён, что в нынешнем виде закон не эффективен и работать не будет.

Вместе с тем Железняк выразил надежду, что власть прислушивается к замечанием оппозиции и обратит внимание на недоработки и не соответствия в данном документе.

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Напомним, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.