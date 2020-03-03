Косметический ремонт Кабмина Гончарука — попытка Зеленского снять с себя ответственность, — Петр Порошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Косметический ремонт Кабмина Гончарука - попытка Зеленского снять с себя ответственность, - Петр Порошенко (ВИДЕО) Косметический ремонт Кабмина Гончарука - попытка Зеленского снять с себя ответственность, - Петр Порошенко (ВИДЕО)

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Пятый президент Украины Пётр Порошенко, в кулуарах Верховной Рады, прокомментировал завтрашнее внеочередное заседание парламента, а также рассказал, почему точечные перестановки в правительстве Гончарука не имеют значения пока Кабмином и Парламентом единолично руководит Владимир Зеленский.

Порошенко убеждён, что за большинством в парламенте и Кабмине стоит Владимир Зеленский и только он ответственен за нынешний провальных экономический курс, который приводит правительство Гончарука. , информирует enovosty.com/news.

По мнению нардепа, Президент Зеленский сосредоточил все рычаги управления в одних руках, что, по его словам, дает широкие возможности, но и накладывает колоссальную ответственность, которую Зеленский пытается переложить на Кабмин.

Порошенко уверен, что сегодня Президенту и Кабмину стоит обратить внимание не на косметические рокировки в правительстве, а пересмотреть свой экономический и внешнеполитический курс Украины в целом.

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На повестке дня, по словам Порошенко, по прежнему остаётся война на Донбассе, а также активное наступление российского агрессора на участках, где было проведено разведения войск, а также отсутсвие соблюдения режима тишины.

Порошенко был крайне удивлён отсутствием реакции со стороны Президента Зеленского на недавние обострение ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины.

«Не было ответа и должной реакции относительно наступления российской армии и потери двух опорных пунктов. Какой ответ дал Зеленский? Посмотрел в глаза Путину с намерением продолжить разведение войск? В день, когда наши представители встречались в Минске, пострадали восемь наших воинов. Один геройски погиб, семь — ранено. Власти необходимо давать адекватные ответы на те вызовы и угрозы, которые есть сегодня», — подчеркнул Порошенко.

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Он также убеждён, что завтрашнее внеочередное заседание парламента — это чисто политтехнологическая акция Президента Зеленского с целью назначить виноватых и снять с себя ответственность за те процессы, которые происходят в стране.

Порошенко не знает, будет ли фракция «Европейская солидарность» принимать участие в голосовании за ожидаемые отставки в Кабмине, поскольку сегодня никто не знает, чего ожидать от завтрашнего заседания ВР.