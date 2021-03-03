Эксперт пояснил, как повлияют новые санкции США на Россию и что это значит для Украины

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...
26.02.2021

Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев

Законопроект О системе общественного здоровья: будут ли насильно вакцинировать украинцев
К числу различных видов дискриминации вскоре может добавиться еще одна - по признаку отсутствия одной или нескольких вакцинаций. Мало того, что эту норму ...

Последние новости

03.03.2021 г.
16:40 Кремль планирует отомстить за санкции США и Евросоюза, - Reuters
16:36 Лишив Украину очередного транша МВФ, Сытник вскоре может лишиться поста, - СМИ
16:01 Президент ЕС сделал важное заявление по Украине
15:37 Самая большая проблема ГБР - ручное управление Офисом Президента, - Осадчук (ВИДЕО)
15:03 "Слуги народа" борются за право раздавать лицензии и набивать карманы на игорном бизнесе, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:40 Комаровский назвал симптомы пневмонии, при которых нужно срочно обращаться к врачу
14:24 Даём возможность людям, которые 30 лет не платили налоги, подвести черту, - Гетманцев о налоговой амнистии (ВИДЕО)
14:22 Мы хотели создать украинское ФБР, а получилось, к сожалению, "КДБР", - Гончаренко
14:08 Не допустить к избирательному процессу людей, которые сотрудничали с оккупантами, - Кравчук о законах о коллаборации (ВИДЕО)
14:00 В Украине собираются ввести новый вид военной службы
14:00 В Украину в 2020 году ввезли автомобилей на сумму 4,2 млрд долларов
13:59 Нам надо менять корабль, а не латать дыры, - Железняк о судебной реформе (ВИДЕО)
13:56 Год назад в Украине зафиксировали первого больного COVID-19: как коронавирус изменил нашу жизнь
13:50 У меня нет причин не доверять индийской вакцине, - Верещук (ВИДЕО)
13:42 Платить сотни миллионов партиям, когда большинство народа за чертой бедности - некорректно, - Качура (ВИДЕО)
13:40 Президент ЕС анонсировал новую программу поддержки для Украины
13:00 Самолеты F-35B начали ходовые испытания на итальянском авианосце
12:59 Эксперт пояснил, как повлияют новые санкции США на Россию и что это значит для Украины
12:30 Украина увеличила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8%
12:22 ЕС продлил санкции против окружения Януковича. Арбузова и Табачника исключили из "черного списка"
12:14 Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, - посол Британии
12:12 В ГБР уверяют: Дело по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается
12:06 Фонд госимущества заберет 40 млн у ОГХК, чтобы остановить протесты рабочих “Электротяжмаша”
12:00 Полиция штрафует водителей за то, что они объезжают ямы на дорогах
11:15 Это будет мощным сигналом для врагов: Чийгоз призвал принять изменения в Конституцию относительно АРК
11:07 "Закрыть!": "Отряды Путина" в РФ начали большую войну с Clubhouse (ВИДЕО)
10:45 "Готовьте деньги!": Мэр Николаева придумал, как наказать тех, кто откажется от вакцинации
10:40 В Украине увольняют по полтора полицейских в день, - Аваков
10:03 В Украине могут изменить правила приема детей в детский сад, - Гришина
10:00 С пророссийской пятой колонной невозможно договориться, - Аваков
09:57 Украина смогла возобновить экспорт электроэнергии в Европу
09:38 США могут нанести новый удар по "Северному потоку-2" в мае, - Госдеп
09:27 США проведут на МКС сверхсекретные оборонные испытания
09:24 МВФ может отложить пересмотр программы на лето или осень. Украине нужно совершить прорыв, — Bank of America
09:01 Байден будет подталкивать Зеленского к реформам. Экс-посол Пайфер рассказал о важных сигналах
08:52 "Цветочный" голод: Во сколько обойдутся тюльпаны 8 Марта
08:40 "Красная зона" в Украине расширилась: Кому что запретили и кто на очереди?
08:36 Илон Маск планирует создать новый город, где будут любить собак
08:30 Степанов пояснил, зачем вакцинировался, хотя переболел коронавирусом
08:27 В Украине могут поднять размер алиментов
07:15 Впервые в истории конвертоплан CMV-22B ВМС США доставил на авианосец двигатель для F-35
07:00 Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта
02.03.2021 г.
23:45 Украина озвучила условия реализации Минских соглашений
23:30 Топ-5 самых компактных авто в Украине
23:28 ВСУ получили мощные винтовки (ВИДЕО)
23:28 Мир ждет катастрофа, - Папа Римский
23:23 В Киеве в парках и скверах установили "антиманьячные" кнопки (ФОТО)
21:52 Беспилотник Loyal Wingman совершил первый полет (ВИДЕО)
21:22 Степанов сделал важное заявление о поставках вакцины CoronaVac
20:55 США ввели санкции против РФ из-за Навального, - Reuters
20:39 Аваков анонсировал новые санкции СНБО против "врагов Украины"
19:49 Цены на нефть стремительно растут, - Fox News
19:09 ЕС начинает новую программу поддержки Донбасса
18:48 Украина вводит санкции против известной австрийской компании
Все новости »

Эксперт пояснил, как повлияют новые санкции США на Россию и что это значит для Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » Эксперт пояснил, как повлияют новые санкции США на Россию и что это значит для Украины
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украине нужно понять, что санкции против России - это не палочка-выручалочка для Украины

Таким мнением поделился Iliya Kusa. Эксперт пояснил, что параллельно с введением санкций, в Госдепе США заявили, что не хотят эскалации с Россией и готовы продолжать с ними стратегический диалог, несмотря на давление по делу Навального: , информирует enovosty.com/news.

«Другими словами, мухи отдельно, котлеты отдельно. Чистый прагматизм Байдена.

Из этого в очередной раз делаем вывод, что США не намерены разваливать РФ или свергать их власти. Санкционное давление никуда не исчезнет, а отношения с Вашингтоном у Кремля не станут лучше. Но диалог между ними будет, потому что Россия нужна США в определённых вопросах, и наоборот», — написал он.

Также, Илия Куса пояснил, что в этом контексте должна понять Украина:

Читайте: США могут нанести новый удар по "Северному потоку-2" в мае, - Госдеп

«1. Санкции — не палочка-выручалочка, они имеют ограниченный эффект и время действия.

2. США не будут впрягаться за нас решать наши проблемы за счёт своих глобальных интересов.

3. Россия нужна будет Западу для решения определённых задач. Пока Украина не может заменить РФ в этой роли, или компенсировать потерю РФ для Запада, говорить о западном давлении на Москву в абсолютных категориях бесполезно», — пояснил эксперт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 329

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Все статьи




Читайте также

Кремль планирует отомстить за санкции США и Евросоюза, - Reuters
 ЕС продлил санкции против окружения Януковича. Арбузова и Табачника исключили из "черного списка"
США могут нанести новый удар по "Северному потоку-2" в мае, - Госдеп
 США проведут на МКС сверхсекретные оборонные испытания
В США с помощью математического уравнения определили самое красивое домашнее животное
 США ввели санкции против РФ из-за Навального, - Reuters

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (8917)

В Украине ужесточат контроль за наличием второго паспорта (5022)

Судья, вынесший приговор Стерненко, установил у своего дома бюсты Ленина и Сталина, - Казанский (ФОТО) (4049)

"Модная битва" в Верховной Раде: депутаты удивили новыми образами и сложными прическами (ФОТО) (3980)

"Россия поймёт, где "красная черта": США готовят четыре пакета новых санкций против РФ (2733)

Наживка, которую Кремль навязывает Украине: Пионтковский рассказал, чего ждать от Путина (2432)

В Молдове Санду распускает пророссийский парламент (1892)

Кравчук раскрыл причину обиды Зеленского на Россию (1727)

Стали известны сроки военного призыва в 2021 году: кто может получить отсрочку (1592)

Железняк рассказал, кто был инициатором отключения телеканала «Первый независимый» (ВИДЕО) (933)

Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Самоходная гаубица 155-мм L33 (Израиль)
Зенитно-ракетный комплекс Chu-SAM Type-03 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Соболев
Сергей
Яресько
Наталья
Омелян

Владимир
Юрий
Голик
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (8913)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (8787)

Синоптик рассказала о приходе весны: самая теплая страна Европы (7384)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 