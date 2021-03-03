Эксперт пояснил, как повлияют новые санкции США на Россию и что это значит для Украины

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Украине нужно понять, что санкции против России - это не палочка-выручалочка для Украины

Таким мнением поделился Iliya Kusa. Эксперт пояснил, что параллельно с введением санкций, в Госдепе США заявили, что не хотят эскалации с Россией и готовы продолжать с ними стратегический диалог, несмотря на давление по делу Навального: , информирует enovosty.com/news.

«Другими словами, мухи отдельно, котлеты отдельно. Чистый прагматизм Байдена.

Из этого в очередной раз делаем вывод, что США не намерены разваливать РФ или свергать их власти. Санкционное давление никуда не исчезнет, а отношения с Вашингтоном у Кремля не станут лучше. Но диалог между ними будет, потому что Россия нужна США в определённых вопросах, и наоборот», — написал он.

Также, Илия Куса пояснил, что в этом контексте должна понять Украина:

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«1. Санкции — не палочка-выручалочка, они имеют ограниченный эффект и время действия.

2. США не будут впрягаться за нас решать наши проблемы за счёт своих глобальных интересов.

3. Россия нужна будет Западу для решения определённых задач. Пока Украина не может заменить РФ в этой роли, или компенсировать потерю РФ для Запада, говорить о западном давлении на Москву в абсолютных категориях бесполезно», — пояснил эксперт.