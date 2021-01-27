Корниенко назвал самого деструктивного депутат во фракции «Слуга народа» (ВИДЕО)

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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, кто самый деструктивный в его фракции, а также какой рейтинг эффективности у него самого.

Александр Корниенко показал мобильное приложение, в котором определяется в рейтинговой последовательности самые конструктивные и деструктивные депутаты фракции «Слуга народа», информирует enovosty.com/news.

Первое место в рейтинге деструктивных членов фракции занял Александр Дубинский с рейтингом 28%.

На вопрос журналистов, что означает термин деструктивный Корниенко ответил, что деструктивными считаются те депутаты, которые отказываются голосовать вместе со своей фракцией. Соотвественно, чем меньше голосований вместе с фракцией, тем выше рейтинг деструктивности.

Также мобильное приложение, разработанное специально для партии «Слуга народа», определяет рейтинг эффективности нардепов.

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Так, согласно данного рейтинга, эффективность самого Корниенко составляет порядка 95% , а в рейтинге деструктивности он находится на 192 позиции.

Журналисты поинтересовались у главы партии «Слуга народа», почему они не исключают Александра Дубинского из фракции раз он самый деструктивный.

Корниенко ответил, что все решится после того, как будут озвучены результаты внутреннего опроса нардепов фракции Слуг.

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«Не мы колеблемся с Арахамией, у нас есть фракция и она должна это решить, поставив свои подписи под результативным протоколом», — рассказал нардеп.

Напомним, что на голосование вынесены три варианта того, как поступить с Дубинским. Первый вариант предполагает всестороннюю поддержку Дубинского по скандальному инциденту с санкциями, второй вариант кардинально противоположный первому, и предполагает исключение нардепа из фракции, третий вариант вынесенный на голосование — это возможность направить запрос в соответствующие службы об освобождении господина Дубинского от должности главы Комитета по вопросам налогов и таможенной политики.

Сам Корниенко, не ответил журналистам за какой из трёх вариантов проголосует, сославшись на тайну голосования.