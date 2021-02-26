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Кравчук раскрыл причину обиды Зеленского на Россию

Главная » Последние новости » Политические новости » Кравчук раскрыл причину обиды Зеленского на Россию
 
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что нынешний глава государства Владимир Зеленский разочаровался в России.

Своим мнением по этому поводу Кравчук, который с июля 2020 возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), поделился в беседе с DW.

Так первый украинский президент заявил в интервью DW, что Зеленский, заняв президентское кресло, искренне верил, что сможет договориться с Россией и прекратить войну в Донбассе, информирует enovosty.com/news.

«Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (Россией и Путиным — ред.) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения. Он сказал это на парижском саммите (саммит «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря 2019 в Париже. — ред.), — отметил Кравчук.

Кравчук также рассказал, что в ходе переговоров на саммите нормандской четверки в Париже Зеленский призвал к пересмотру минских соглашений. Тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные договоренности — не высеченные на камне слова.

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«Мы говорим о том, чтобы минский переговорный процесс был дополнен более жесткими, более системными, более активными действиями. Например, мы хотим вести переговоры. Та сторона хочет, и мы хотим — значит, ведем переговоры. Если они не хотят вести переговоры, а стреляют и убивают, мы отвечаем тем же. Мы не можем наблюдать, как нас убивают, и называть это «провокациями». Это не провокации. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей», — сказал глава украинской делегации в ТКГ.

«По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и «нормандского формата» мы не сможем добиться каких-либо успехов.», — добавил Леонид Кравчук.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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