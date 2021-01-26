СБУ должна быть лишена возможности влиять на бизнес, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ должна быть лишена возможности влиять на бизнес, - Железняк (ВИДЕО) СБУ должна быть лишена возможности влиять на бизнес, - Железняк (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему будет голосовать за законопроект, который предусматривает реформирование Службы Безопасности Украины, а также какое давление на депутатов оказывают сотрудники СБУ, пытаясь сорвать голосование за данный закон.

Железняк убеждён, что СБУ остро нуждается в реорганизации и реформировании, которые уже давно назрели в ведомстве, информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждён, что необходимо лишить СБУ возможности влиять на бизнес, также необходимо создать новый орган, который, по его словам, будет «разговаривать с бизнесом не на языке автоматов, не с помощью маски-шоу, кувалд и рекета. А языком цифр и аргументов».

Нардеп выразил надежду, что до момента голосования за законопроект его нынешняя редакция останется без изменений и со стороны коллег по парламенту не будет манипуляций и попыток сорвать голосование.

На вопрос журналистов, готово ли само ведомство в лице руководства СБУ к таким переменам, Железняк отметил, что сейчас идёт активное давление нескорых сотрудников СБУ на народных депутатов с целью провалить данный законопроект.

Читайте: СБУ заявила о разоблачении агента ФСБ РФ по прозвищу Джигурда

«Я знаю, что некоторым народным депутатом от партии «Слуга народа» лично звонили сотрудники СБУ и очень просили, если не голосовать, то исчезнуть в этот период. Но, я надеюсь, что добросовестность и обещания президента, все таки заставят Слуг прийти и нажать кнопку», — отметил Железняк.