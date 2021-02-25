«Модная битва» в Верховной Раде: депутаты удивили новыми образами и сложными прическами (ФОТО)
Депутаты Верховной Рады часто выбирают неожиданные образы, платья и костюмы, несколько далёкие от деловых.
Фото: Ян Доброносов, информирует enovosty.com/news.
Депутаты Верховной Рады Украины продолжают удивлять своими яркими образами. На этой неделе в депутатском тренде оказалась кожа:
А вот Юлия Тимошенко и Анна Скороход в последнее время конкурируют в мастерстве причёсок.
Напомним, на прошлой неделе «Экономические Новости» показывали «хит-парад» образов от украинских депутатов.