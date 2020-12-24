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Дело Татарова: Все подробности скандала, реакция ключевых лиц

Главная » Последние новости » Политические новости » Дело Татарова: Все подробности скандала, реакция ключевых лиц
 
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Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

В начале декабря стало известно о том, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касалось возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-депутата и застройщика Максима Микитася. Сегодня, 24 декабря, стало известно о том, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности. Это событие вызвало острую реакцию общества и НАБУ. В агенстве полагают, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории страны вмешательство в расследование бюро тем, информирует enovosty.com/news.

В свою очередь, прокурор Ирина Венедиктова выступила с заявление о том, что не имеет отношения к решению о передаче дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Службу безопасности. В комментарии СМИ она заявила, что на ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений, «эмоции и жажда самопиара — не помощники в нашем дела». Она также заявила о том, что согласно закона взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве, больше известного как «дело Нацгвардии или Татарова».

Позже стало известно о том, что высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. На заседании суда отметили, что после передачи дела Татарова от НАБУ в СБУ нет информации о полномочиях прокуроров по делу.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 428

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