Корниенко не отрицает, что Рада вернула полномочия и.о. министров ради Витренко в Минэнерго (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Корниенко не отрицает, что Рада вернула полномочия и.о. министров ради Витренко в Минэнерго (ВИДЕО) Корниенко не отрицает, что Рада вернула полномочия и.о. министров ради Витренко в Минэнерго (ВИДЕО)

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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады рассказал подробности принятого закона, согласно которому заместители министра могут выполнять обязанности министра с полным перечнем функций, а также прокомментировал норму, согласно которой возможно назначение на пост и.о. министра людей, чью кандидатуру ранее отклонила Верховная Рада.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект № 4531 о возобновлении проведения конкурсов при приеме на работу в госорганы. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, информирует enovosty.com/news.

Законопроект, с правками Зеленского, предусматривает расширение полномочий и.о. министра, если должность министра вакантна.

Корниенко отметил, что в данном законе существует ряд норм, которые требуют дальнейшей законодательной доработки. Так, по словам нардепа, одним из таких пробелов в данном законе является отсутсвие чётких терминов, согласно которым чиновник сможет оставаться в рамках исполняющего обязанности.

По словам Корниенко, данный закон крайне необходим для нормализации ситуации в энергетическом секторе, поскольку министерство энергетики осталось без руководителя. В связи с этим заморожена выплата зарплат шахтерам, а также другим сотрудникам энергетической отрасли, остановлены важные процессы в министерстве.

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Корниенко убеждён, что закон позволит разблокировать работу Министерства, а далее Верховная Рада намерена рассмотреть законопроекты, которые позволят определить чёткие термины пребывания на посту Министра в качестве исполняющего обязанности, что, в свою очередь, предупредит злоупотребление назначениями на позицию и.о. людей без согласия Парламента.

Напомним, Верховная Рада на внеочередной сессии проголосовала за Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы (№4531) — в целом с учетом предложений Президента Украины.

Данный закон предоставляет дополнительные полномочия лицам пребывающим на должности исполняющего обязанности министра, а также не регулирует термины пребывания ответственного лица на этой должности.

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