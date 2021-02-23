У Зеленского появилась возможность в обход парламента назначать своих министров, — Устинова (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова рассказала, почему выступает против закона (№4531), в частности, против правок Президента Зеленского, согласно которым, предоставляются расширенные права лицам, которые исполняют обязанности министра. Теперь, по сути, на законодательном уровне можно в обход парламента Президенту назначать своих и.о. министров с неограниченным сроком пребывания на должности.

Устинова отметила, что в целом поддерживает закон (№4531), который предусматривает конкурсный отбор на должности в госсекторе, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, после того как закон ветировал Президент с последующим внесением своих правок, она не видит возможности голосовать за данную редакцию закона. По ее мнению, внеочередная сессия Парламента и новая редакция закона сделаны в угоду одному человеку — Юрию Витренко.

Кроме того, по мнению Устиновой, создан опасный президент, поскольку отныне Президент может в обход Верховной Рады назначать и.о. министров с такими же полномочиями как и у министра, по сути, назначая на ключевые посты своих людей без контроля и согласия со стороны Парламента.

«Сейчас Президент фактически вернул этот закон с двумя правками, которые касаются возможности для исполняющего обязанности министра получить те же полномочия, что и министр. Это означает, что теперь в обход Парламента вручную можно назначать любого человека, который будет иметь полномочия министра. Мы прекрасно понимаем, под кого это все сделано», — отметила Устинова.

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Напомним, что сегодня Верховная Рада на внеочередной сессии проголосовала за Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы (№4531) — в целом с учетом предложений Президента Украины.

Данный закон предоставляет дополнительные полномочия лицам пребывающим на должности исполняющего обязанности Министра, а также не регулирует термины пребывания ответственного лица на этой должности.

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