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Рада приняла закон, позволяющий Витренко возглавить Минэнерго, — Власенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Рада приняла закон, позволяющий Витренко возглавить Минэнерго, - Власенко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Батькивщина», Сергей Власенко убеждён, что приняв изменения закона, которые восстановят проведение конкурсов на должности государственной службы, с поправками президента Владимира Зеленского о расширении полномочий исполняющего обязанности министра, повлечёт за собой тенденцию, которую нардеп назвал - «супрунизация Кабмина».

Сегодня Верховная Рада приняла закон с предложениями президента Украины Владимира Зеленского, который позволит и. о. главы Минэнерго Юрию Витренко стать полномочным главой ведомства без формального назначения на должность. За такое решение во вторник на внеочередном заседании украинского парламента проголосовали 267 депутатов, информирует enovosty.com/news.

Власенко удивлен не только самими правками в закон, но и его юридическим обоснованием, которые огласил Руслан Стефанчук.

Кроме того, нардеп опасается, что Кабмин отныне будет состоять исключительно из лиц исполняющих обязанности, а Верховная Рада, по сути, лишается своей основополагающей функции — формирования состава Кабмина.

Кроме того, по мнению Власенко, данный законопроект имеет ещё одну основополагающую цель — это возможность оставить на своём посту Юрия Витренко, срок пребывания которого на посту и.о. министра энергетики уже истёк.

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Нардеп выразил удивление тем фактом, что ради кандидатуры одного человека, Президент ветирует закон и вносит свои поправки, инициирует внеочередное заседание Парламента.

«Мне это сильно напоминает ситуацию, когда предыдущий Президент Украины Петр Порошенко пропихивал через Верховную Раду законопроект о Генпрокуроре без юридического образования», — отметил нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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