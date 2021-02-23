Народные депутаты сегодня умножили себя на ноль, — Геращенко о законе, который приняла ВР (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Народные депутаты сегодня умножили себя на ноль, - Геращенко о законе, который приняла ВР (ВИДЕО) Народные депутаты сегодня умножили себя на ноль, - Геращенко о законе, который приняла ВР (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко рассказала, почему приняв сегодняшний закон (№4531) с правками Президента Зеленского, Рада не только позволила Витренко остаться на посту и.о. министра энергетики на неопределённый срок, но и фактически легализовала возможность Офиса Президента назначать без согласия Рады исполняющих обязанности министров Кабмина.

Геращенко подчеркнула, что сегодняшнее голосование фактически лишило Верховную Раду полномочий формировать состав Кабмина. Так, по словам нардепа, отныне Банковая может без решения Рады назначать исполняющих обязанности министров, которые получили все необходимые полномочия для пребывания на посту неограниченный период времени, информирует enovosty.com/news.

«Сегодня этим голосованием 266 народных депутатов Украины расписались зелёной кнопкой в том, что они ничто. Что они зеро, они ноль. Что, если они не выбирают Правительство, окей, нет проблем, Банковая назначит исполняющих обязанности и эти люди пять лет будут руководить в Правительстве. И выбор людей через народных депутаты умножается на ноль. Вот, что сегодня случилось», — резюмировала Геращенко.

Напомним, что сегодня, Верховная Рада на внеочередной сессии проголосовала за Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы (№4531) — в целом с учетом предложений Президента Украины.

Данный закон предоставляет дополнительные полномочия лицам пребывающим на должности исполняющего обязанности Министра, а также не регулирует термины пребывания ответственного лица на этой должности.

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