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Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов

Главная » Последние новости » Политические новости » Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов
 
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Каждому пользователю - своя социальная сеть

Известный российский карикатурист в своей карикатуре показал, как на самом деле могла бы выглядеть комната президентов России и Беларуси в Клабхаусе. На картинке изображены Александр Лукашенко и Владимир Путин со смартфоном и «Клубень Хаусом», информирует enovosty.com/news.

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов

Комментаторы сразу же пошутили, что «без айфона эта соцсеть не работает. Им под кнопочный телефон нужна. А еще лучше под номеронабиратель».

Отметим, ранее Илон Маск пригласил российского президента Владимира Путина пообщаться в Клабхаусе. Эксперты даже предположили, что это был тонкий троллинг, так как глава Кремля далёк от всех этих платформ. С Лукашенко история ещё более интересная. Тот и вовсе заявил, что американцы следят за владельцами смартфонов, потому призвал отказаться от этих устройств.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 7576

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